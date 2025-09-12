Рак яєчка – це злоякісне новоутворення, яке виникає у тканинах яєчок – парних овальних органах, розташованих у мошонці під пенісом. Основна функція яєчок – вироблення сперматозоїдів і чоловічого статевого гормону тестостерону.

Поява раку яєчка пов’язана з мутаціями, через які клітини втрачають здатність до природної загибелі (апоптозу), починають безконтрольно ділитися і можуть поширюватися організмом, формуючи метастази, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

Попри відносну рідкість захворювання, саме рак яєчка є найбільш поширеним онкологічним діагнозом у чоловіків віком від 15 до 35 років.

Які бувають види пухлин яєчка?

Семіномні пухлини – найпоширеніший тип. Близько 95% усіх семіном припадає на класичну форму, котра частіше виникає у чоловіків віком 24 – 45 років. Сперматоцидні семіноми зустрічаються рідше й здебільшого після 65 років.

Несеміномні пухлини – до цієї групи відносять ембріональну карциному, пухлини жовточного мішка, хоріокарциному і тератому.

Симптоми раку яєчка

Зверніть увагу на такі ознаки:

Безболісне ущільнення або "шишка" в яєчку, яку можна помітити при самообстеженні або на прийомі в лікаря.

Неочікуваний набряк або скупчення рідини в мошонці.

Відчуття важкості, тиску, дискомфорту чи болю у мошонці.

Тягнучі, ниючі болі в паху або нижній частині живота.

Зменшення розміру одного з яєчок.

Самообстеження яєчок

За словами урологині медичного центру "Доказові" Маргарити Яснікової, самодіагностика надзвичайно важлива – не менш ніж регулярні чекапи, хоча саме вони займають перше місце по важливості та порятунку життя.

Маргарита Яснікова "Варто подивитись, як виглядає калитка: яка вона на колір, дотик. Яєчка повинні бути розміщені з обох сторін та симетричні. Далі потроху пропальпуйте кожне яєчко(але не сильно стискайте). Вони повинні бути мʼякі, безболісні та правильної овальної форм. Ви можете відчувати тяж, який тягнеться догори – то варіант норми. Вас повинні насторожити біль, аномальні ущільнення, зміна температури або збільшення розміру яєчка."

Як діагностують рак яєчка?

При виявленні підозрілих симптомів важливо якнайшвидше звернутися до уролога або онкоуролога. Лікар проведе огляд і може призначити такі обстеження:

УЗД мошонки та регіонарних лімфатичних вузлів.

Аналіз крові на онкомаркери: альфа-фетопротеїн (АФП), хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ), лактатдегідрогеназу (ЛДГ).

Комп’ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ).

Біопсія підозрілих тканин для визначення типу пухлини.

Такий комплекс дозволяє точно встановити діагноз і стадію хвороби.

Як лікують рак яєчка?

Вибір лікування залежить від типу пухлини та ступеня її поширення. Застосовують такі методи терапії:

Хірургічне втручання – видалення ураженого яєчка, іноді з лімфатичними вузлами черевної порожнини. Хіміотерапія – введення препаратів, що знищують пухлинні клітини. Променева терапія – вплив іонізуючим випромінюванням на уражені ділянки.

До початку лікування варто обговорити з лікарем можливість зберегти репродуктивну функцію, наприклад, здати та зберегти сперму.

Якщо помітили незвичні зміни в яєчку – особливо ущільнення чи набряк – не зволікайте з візитом до фахівця. Рання діагностика істотно збільшує шанси на успішне одужання та сприятливий прогноз.