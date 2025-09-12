Рак яичка – это злокачественное новообразование, которое возникает в тканях яичек – парных овальных органах, расположенных в мошонке под пенисом. Основная функция яичек – выработка сперматозоидов и мужского полового гормона тестостерона.

Появление рака яичка связано с мутациями, из-за которых клетки теряют способность к естественной гибели (апоптозу), начинают бесконтрольно делиться и могут распространяться по организму, формируя метастазы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

Несмотря на относительную редкость заболевания, именно рак яичка является наиболее распространенным онкологическим диагнозом у мужчин в возрасте от 15 до 35 лет.

Какие бывают виды опухолей яичка?

Семиномные опухоли – самый распространенный тип. Около 95% всех семином приходится на классическую форму, которая чаще возникает у мужчин в возрасте 24 – 45 лет. Сперматоцидные семиномы встречаются реже и в основном после 65 лет.

Несеминомные опухоли – к этой группе относят эмбриональную карциному, опухоли желточного мешка, хориокарциному и тератому.

Симптомы рака яичка

Обратите внимание на следующие признаки:

Безболезненное уплотнение или "шишка" в яичке, которую можно заметить при самообследовании или на приеме у врача.

Неожиданный отек или скопление жидкости в мошонке.

Ощущение тяжести, давления, дискомфорта или боли в мошонке.

Тянущие, ноющие боли в паху или нижней части живота.

Уменьшение размера одного из яичек.

Самообследование яичек

По словам уролога медицинского центра "Доказательные" Маргариты Ясниковой, самодиагностика чрезвычайно важна – не менее чем регулярные чекапы, хотя именно они занимают первое место по важности и спасению жизни.

Маргарита Ясникова "Стоит посмотреть, как выглядит мошонка: какая она на цвет, прикосновение. Яички должны быть размещены с обеих сторон и симметричны. Далее понемногу пропальпируйте каждое яичко (но не сильно сжимайте). Они должны быть мягкие, безболезненные и правильной овальной формы. Вы можете чувствовать тяж, который тянется вверх – то вариант нормы. Вас должны насторожить боль, аномальные уплотнения, изменение температуры или увеличение размера яичка."

Как диагностируют рак яичка?

При обнаружении подозрительных симптомов важно как можно быстрее обратиться к урологу или онкоурологу. Врач проведет осмотр и может назначить следующие обследования:

УЗИ мошонки и регионарных лимфатических узлов.

Анализ крови на онкомаркеры: альфа-фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), лактатдегидрогеназу (ЛДГ).

Компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ).

Биопсия подозрительных тканей для определения типа опухоли.

Такой комплекс позволяет точно установить диагноз и стадию болезни.

Как лечат рак яичка?

Выбор лечения зависит от типа опухоли и степени ее распространения. Применяют следующие методы терапии:

Хирургическое вмешательство – удаление пораженного яичка, иногда с лимфатическими узлами брюшной полости. Химиотерапия – введение препаратов, уничтожающих опухолевые клетки. Лучевая терапия – воздействие ионизирующим излучением на пораженные участки.

До начала лечения стоит обсудить с врачом возможность сохранить репродуктивную функцию, например, сдать и сохранить сперму.

Если заметили необычные изменения в яичке – особенно уплотнение или отек – не медлите с визитом к специалисту. Ранняя диагностика существенно увеличивает шансы на успешное выздоровление и благоприятный прогноз.