Фізична активність дійсно може допомогти організму краще справлятися зі стресом і захистить організм від його наслідків. Результати нового дослідження показали, яка вправа має найкращий ефект.

Яким чином фізична активність знижує стрес

Вчені провели дослідження на мишах та виявили, що вправи дійсно зміцнюють стійкість мозку до стресу. Крім того, вони допомагають тваринам справлятися зі стресом, підвищуючи вироблення нейропептиду галаніну, який впливає на рівень стресу, споживання їжі, пізнання і настрій.

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Використовуючи це відкриття, дослідники змогли генетично змінити рівень галаніну і помітили, що це знизило їхню реакцію на стрес.

Автори дослідження пояснюють, що це допомагає визначити біологічні механізми того, як вправи впливають на стрес.

Що слід обов'язково виконувати

Відтак, дослідники сформували пораду для людей, які хочуть отримати ці переваги: регулярно виконуйте аеробні вправи.

Прекрасно підійдуть ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання. Саме вони, згідно з експериментами, збільшували вироблення галаніну в мозку.

Втім важливо виконувати їх систематично й тривало.

Якщо не займатися спортом, а потім зробити забіг безпосередньо перед стресовою подією — не принесе стільки користі, як регулярний біг на короткі дистанції протягом декількох днів на тиждень упродовж місяців.