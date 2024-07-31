Знайшли нову користь веганської дієти

Вивчення впливу дієти на процеси старіння стає дедалі актуальнішим напрямком у науковій спільноті. Дослідники прагнуть розібратися, яким чином наш раціон та харчові звички можуть впливати на тривалість нашого життя, припускаючи, що вплив може бути непрямим, наприклад через епігенетичні зміни. У США вчені перевірили цю теорію на прикладі близнюків.

Інформація про розвиток та функціонування організму закодована в ДНК, проте зовнішнє середовище також залишає свій слід. Епігенетика вивчає зовнішні фактори, що впливають на активність генів, у тому числі метилювання ДНК, яке є додаванням хімічних міток до цитозину, одному з компонентів ДНК.

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Метилювання починається в ранньому віці та може зберігатися протягом усього життя. Дієта є одним із факторів, що впливають на метилювання, і зараз цей напрямок активно досліджується. Однак про вплив строго вегетаріанської дієти на епігенетику відомо набагато менше.

Нове дослідження вегетаріанської дієти

Група вчених із кількох американських установ під керівництвом Стенфордського університету провела дослідження за участю близнюків.

У дослідженні, що тривало два місяці, взяли участь 22 пари однояйцевих близнюків віком від 18 років. Близнюки були поділені на дві групи: одна дотримувалась веганської дієти, інша — всеїдної. Перші чотири тижні учасники отримували заздалегідь підготовлені меню, а наступні чотири тижні харчувалися самостійно, дотримуючись рекомендацій. Моніторинг здійснювався через анкети та мобільний додаток.

Вегетаріанство сповільнює старіння

На початку, середині та наприкінці експерименту у всіх учасників брали зразки крові для вимірювання довжини теломер, яке визначає біологічний вік по епігенетичних годинниках та оцінки рівня метилювання ДНК. Вони виявили значні відмінності в реакції організму на веганську та всеїдну дієту, зокрема, уповільнення епігенетичного старіння у групі веганів.

Учасники, які перейшли на веганську дієту, показали зниження рівня запальних біомаркерів та ознак захворювань серця, печінки, а також метаболічних та ендокринних систем. Вегани також втратили більше ваги порівняно зі всеїдними.