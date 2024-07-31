Найдена новая польза веганской диеты в виде веганской диеты

Изучение влияния диеты на процессы старения становится все более актуальным направлением в научном сообществе. Исследователи стремятся разобраться, каким образом наш рацион и пищевые привычки могут влиять на продолжительность нашей жизни, предполагая, что влияние может быть косвенным, например через эпигенетические изменения. В США ученые проверили эту теорию на примере близнецов.

Информация о развитии и функционировании организма закодирована в ДНК, однако внешняя среда также оставляет свой след. Эпигенетика изучает внешние факторы, влияющие на активность генов, в том числе метилирование ДНК, которое является добавлением химических меток к цитозину, одному из компонентов ДНК.

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Метилирование начинается в раннем возрасте и может сохраняться в течение всей жизни. Диета является одним из факторов, влияющих на метилирование, и сейчас это направление активно исследуется. Однако о влиянии строго вегетарианской диеты на эпигенетику известно гораздо меньше.

Новое исследование вегетарианской диеты

Группа ученых из нескольких американских учреждений под руководством Стэнфордского университета провела исследование с участием близнецов.

В исследовании, длившемся два месяца, приняли участие 22 пары однояйцевых близнецов в возрасте от 18 лет. Близнецы были разделены на две группы: одна придерживалась веганской диеты, другая - всеядной. Первые четыре недели участники получали заранее подготовленные меню, а следующие четыре недели питались самостоятельно, следуя рекомендациям. Мониторинг осуществлялся через анкеты и мобильное приложение.

Вегетарианство замедляет старение

В начале, середине и в конце эксперимента у всех участников брали образцы крови для измерения длины теломер, которое определяет биологический возраст по эпигенетическим часам и оценки уровня метилирования ДНК. Они обнаружили значительные различия в реакции организма на веганскую и всеядную диету, в частности, замедление эпигенетического старения в группе веганов.

Участники, которые перешли на веганскую диету, показали снижение уровня воспалительных биомаркеров и признаков заболеваний сердца, печени, а также метаболических и эндокринных систем. Веганы также потеряли больше веса по сравнению с всеядными.