Що відбувається з нашим організмом, коли ми їмо гостру їжу

Багато людей любить гостру їжу та не хоче від неї відмовлятись попри досить суперечливі дані щодо її користі. Який же вплив гострої їжі на наш організм насправді та чи обов'язково від неї відмовлятись, якщо дотримуєтесь здорового харчування, — розповідаємо далі.

Фізіолог з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Девід Джуліус пояснив, що відбувається з нашим організмом на фізіологічному рівні, коли ми їмо гостру їжу.

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Чому після гострої їжі ви можете потіти

Негайна реакція організму, про яку вам скажуть усі любителі гострої їжі, – потовиділення. Річ у тім, що деякі з найгостріших продуктів містять сполуки, які зв'язуються з нервовими рецепторами шлунково-кишкового тракту, включно з ротовою порожниною, і активуються під впливом тепла.

Наприклад, чилі, основний інгредієнт гострих страв, містить сполуку капсаїцин, яка зв'язується з цими рецепторами, а потім посилає больовий сигнал у мозок. Основні хімічні речовини, які містяться в перці, хроні та гірчиці, також зв'язуються з тими самими рецепторами, хоча й менш ефективно.

На практиці це має такий вигляд: капсаїцин фактично обманює наше тіло, змушуючи його думати, що температура підвищилася, тому мозок думає, що йому необхідно позбутися тепла, а оскільки ми робимо це переважно через потовиділення, реакція не змушує на себе чекати.

Користь гострої їжі

Втім, щодо користі гострої їжі є дійсно суперечливі дані: з одного боку, перець здатний прискорювати метаболізм, а з іншого – може підвищувати ризики раку. Далі – розповідаємо детальніше.

Дослідження підтвердили, що капсаїцин прискорює метаболізм – учасники спалювали додаткових 200 калорій на день упродовж 14-тижневого періоду під час щоденного споживання цього мікроелементу. Втім, учені не змогли встановити, чи може регулярне вживання гострої їжі знизити ймовірність ожиріння або серцевих нападів у довгостроковій перспективі.

Інше дослідження за участі понад 6 000 людей виявило, що споживання чилі пов'язане зі зменшенням накопичення кальцію в стінках коронарних артерій, які постачають кров'ю серце.

Як гостра їжа може вам нашкодити

Та щодо негативних моментів, їх таки трохи більше і вони суттєвіші. Зокрема, під ударом травна система. І хоч помірне вживання гострої їжі, як правило, безпечне для людей, у яких немає проблем зі шлунком, це все ж може викликати запалення в ділянках, які відповідають за травлення, а іноді призвести до печії, болю в животі або діареї.

Люди з гастритом, можуть бути особливо схильні до посилення болю в животі.

Ризик розвитку раку

Досі достеменно невідомо, чи впливає гостра їжа на ризик розвитку раку. Кілька досліджень показали, що щоденне вживання перцю чилі пов'язане з підвищеним ризиком раку стравоходу.

Водночас інші дослідження довели, що капсаїцин і піперин – хімічні речовини, які міститься в перці, можуть допомогти уповільнити або знищити клітини раку молочної залози. Але дослідження не розглядало, чи може це допомогти потенційно у лікуванні онкопацієнтів.

Непередбачувані реакції

Рідко, але трапляється, що дуже гострий перець може спричинити екстремальні фізіологічні реакції, як-от головні болі або блювота, яка може була настільки сильна, що призводило до розриву пстравохода. Втім, фізіолог наголошує, що ця ситуація абсолютно не типова для більшості звичайних людей.

Втім, якщо ви після того, як з'їли гостру їжу, відчули, що вас надто гостро, ви можете з'їсти щось із високим вмістом жиру, наприклад склянку молока, чи ложку сметани – цього буде достатньо, щоб зменшити негативні симптоми.

Жирні продукти допомагають вивести капсаїцин із тканин, а ось вода в таких випадках мало чим допоможе.

Фізіолог наголошує, що незалежно від того, їстимете ви гостру їжу для смаку, чи здоров'я, якщо ви любите це і ваш організм нормально реагує на пікантність – немає причин уникати її.