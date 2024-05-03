Что происходит с нашим организмом, когда мы едим острую пищу

Многие люди любят острую пищу и не хотят от нее отказываться, несмотря на достаточно противоречивые данные о ее пользе. Какое же влияние острой пищи на наш организм на самом деле и обязательно ли от нее отказываться, если придерживаетесь здорового питания, - рассказываем далее.

Физиолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Дэвид Джулиус объяснил, что происходит с нашим организмом на физиологическом уровне, когда мы едим острую пищу.

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Почему после острой пищи вы можете потеть после острой пищи

Немедленная реакция организма, о которой вам скажут все любители острой пищи, – потоотделение. Дело в том, что некоторые из самых острых продуктов содержат соединения, которые связываются с нервными рецепторами желудочно-кишечного тракта, включая ротовую полость, и активируются под воздействием тепла.

Например, чили, основной ингридиент острых блюд, содержит соединение капсаицин, которое связывается с этими рецепторами, а затем посылает болевой сигнал в мозг. Основные химические вещества, которые содержатся в перце, хрене и горчице, также связываются с теми же рецепторами, хотя и менее эффективно.

На практике это выглядит так: капсаицин фактически обманывает наше тело, заставляя его думать, что температура повысилась, поэтому мозг думает, что ему необходимо избавиться от тепла, а поскольку мы делаем это преимущественно через потоотделение, реакция рне заставляет себя ждать.

Польза острой пищи

Впрочем, о пользе острой пищи действительно противоречивые данные: с одной стороны – перец способен ускорять метаболизм, а с другой – может повышать риски рака. Далее – рассказываем подробнее.

Исследования подтвердили, что капсаицин ускоряет метаболизм – участники сжигали дополнительных 200 калорий в день в течение 14-недельного периода во время ежедневного потребления этого микроэлемента. Впрочем, ученые не смогли установить, может ли регулярное употребление острой пищи снизить вероятность ожирения или сердечных приступов в долгосрочной перспективе.

Другое исследование с участием более 6 000 человек выявило, что потребление чили связано с уменьшением накопления кальция в стенках коронарных артерий, которые снабжают кровью сердце.

Как острая пища может вам навредить

Но относительно негативных моментов, их таки немного больше и они существеннее. В частности, под ударом пищеварительная система. И хотя умеренное употребление острой пищи, как правило, безопасное для людей, у которых нет проблем с желудком, это все же может вызвать воспаление в участках, которые отвечают за пищеварение, а иногда привести к изжоге, боли в животе или диареи.

Люди с гастритом, могут быть особенно подвержены усилению боли в животе.

Риск развития рака

До сих пор точно неизвестно, влияет ли острая пища на риск развития рака. Несколько исследований показали, что ежедневное употребление перца чили связано с повышенным риском рака пищевода.

В то же время другие исследования доказали, что капсаицин и пиперин – химические вещества, которые содержится в перце, могут помочь замедлить или уничтожить клетки рака молочной железы. Но исследование не рассматривало, может ли это помочь потенциально в лечении онкопациентов.

Непредсказуемые реакции

Редко, но случается, что очень острый перец может вызвать экстремальные физиологические реакции, например головные боли или рвота, которая может была настолько сильная, что приводило к разрыву пстравохода. Впрочем, физиолог отмечает, что эта ситуация совершенно не типична для большинства обычных людей.

Впрочем, если вы после того, как съели острую пищу, почувствовали, что вас слишком остро, вы можете съесть что-то с высоким содержанием жира, например стакан молока, или ложку сметаны – этого будет достаточно, чтобы уменьшить негативные симптомы.

Жирные продукты помогают вывести капсаицин из тканей, а вот вода в таких случаях мало чем поможет.

Физиолог отмечает, что независимо от того, есть вы гостевую пищу для вкуса, или здоровья, если вы любите это и ваш организм нормально реагирует на пикантность – нет причин избегать ее.