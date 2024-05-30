Як діти впливають на здоровʼя чоловіків: результати дослідження

Нове дослідження підтвердило, що у батьків серцево-судинна система в гіршому стані в порівнянні з чоловіками, які не мають дітей. Також зазначено, що вік, у якому учасники дослідження ставали батьками, також вплинув на стан їхнього серця.

У центрі уваги при дослідженнях здоров'я сім'ї зазвичай є мати та дитина з великим акцентом на медичні програми, орієнтовані на жінок. Однак поява дитини істотно впливає й на чоловіка, чия роль у сімейному житті має теж важливе значення.

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Нове дослідження здоровʼя чоловіків

Фахівці з Northwestern University, Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital у Чикаго та Wake Forest University у США виявили, що стан серця у чоловіків з дітьми гірший, ніж у тих, хто їх не має.

До дослідження було включено 2814 чоловіків віком від 45 до 84 років, з яких 82% є батьками. Оцінка стану їхньої серцево-судинної системи проводилася за семи із восьми основних показників життя, затверджених Американською кардіологічною асоціацією. Графік сну не враховувався, проте вчені розглянули такі фактори, як харчування, фізична активність, куріння, індекс маси тіла, кров'яний тиск, рівні ліпідів і глюкози в крові.

Чоловіки з дітьми мали більше проблем з серцем

Стан серцево-судинної системи у батьків виявився менш здоровим, ніж у чоловіків без дітей. Дослідники припускають, що це пов'язано зі змінами способу життя, які відбуваються після народження дитини. Рівень стресу, пов'язаний зі батьківством, та відповідальність за догляд за дітьми можуть негативно впливати на харчування та фізичну активність чоловіків.

Найгірший стан серцево-судинної системи було зафіксовано у тих учасників дослідження, хто став батьком до 25 років. Дослідники зазначають, що молоді батьки можуть бути менш фінансово стабільними та зрілими, що може впливати на їхнє здоров'я.

Хоча вчені визнають, що в їхній роботі є низка обмежень, вони висловили надію на подальше вивчення цієї теми. Зокрема, наголошується на необхідності спостереження за здоров'ям чоловіків у період раннього батьківства, оскільки поява дитини істотно впливає на спосіб життя та ризик розвитку багатьох серйозних захворювань.