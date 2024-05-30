Как дети влияют на здоровье мужчин: результаты исследования

Новое исследование подтвердило, что у отцов сердечно-сосудистая система в худшем состоянии по сравнению с мужчинами, которые не имеют детей. Также указано, что возраст, в котором участники исследования становились отцами, также повлиял на состояние их сердца.

В центре внимания при исследованиях здоровья семьи обычно является мать и ребенок с большим акцентом на медицинские программы, ориентированные на женщин. Однако появление ребенка существенно влияет и на мужчину, чья роль в семейной жизни имеет тоже важное значение.

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Новое исследование здоровья мужчин

Специалисты из Northwestern University, Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital в Чикаго и Wake Forest University в США обнаружили, что состояние сердца у мужчин с детьми хуже, чем у тех, кто их не имеет.

В исследование было включено 2814 мужчин в возрасте от 45 до 84 лет, из которых 82% являются отцами. Оценка состояния их сердечно-сосудистой системы проводилась по семи из восьми основных показателей жизни, утвержденных Американской кардиологической ассоциацией. График сна не учитывался, однако ученые рассмотрели такие факторы, как питание, физическая активность, курение, индекс массы тела, кровяное давление, уровни липидов и глюкозы в крови.

Мужчины с детьми имели больше проблем с сердцем

Состояние сердечно-сосудистой системы у отцов оказалось менее здоровым, чем у мужчин без детей. Исследователи предполагают, что это связано с изменениями образа жизни, которые происходят после рождения ребенка. Уровень стресса, связанный с отцовством, и ответственность за уход за детьми могут негативно влиять на питание и физическую активность мужчин.

Худшее состояние сердечно-сосудистой системы было зафиксировано у тех участников исследования, кто стал отцом до 25 лет. Исследователи отмечают, что молодые родители могут быть менее финансово стабильными и зрелыми, что может влиять на их здоровье.

Хотя ученые признают, что в их работе есть ряд ограничений, они выразили надежду на дальнейшее изучение этой темы. В частности, отмечается необходимость наблюдения за здоровьем мужчин в период раннего отцовства, поскольку появление ребенка существенно влияет на образ жизни и риск развития многих серьезных заболеваний.