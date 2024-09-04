Фейкові візити в Helsi: як діяти, якщо виявили записи до лікаря, але не здійснювали його

Українці іноді можуть виявити в особистому кабінеті Helsi записи про візити до лікаря, які насправді не відбувалися. Невідповідність може спантеличити, та найкращим буде звернутись до сімейного лікаря за роз'ясненням.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як діяти у разі виявлення такої невідповідності.

Дивіться також У НСЗУ вказали, з якими медзакладами не укладатимуть договір з оплати хірургічних операцій

Можливий людський фактор

У відомстві порадили насамперед звернутися до лікаря, який вніс цей запис в електронну медичну картку, щоб з'ясувати причину.

"Це може бути помилка, адже людський фактор ніхто не скасовував. Попросіть видалити інформацію про недостовірний візит", – ідеться у повідомленні МОЗ.

Але, якщо вам не вдається сконтактуватися з лікарем, зверніться до керівництва медичного закладу, де власне було зафіксовано візит.

Зауважте! У МОЗ попередили, що якщо подібні випадки стаються часто, а регулярні недостовірні візити з одного ви помічаєте до одного і того ж закладу, це може свідчити про зловживання.

Як діяти при виявленні регулярних фейкових візитів

У такому разі потрібно подати скаргу до НСЗУ за номером 16-77 або за посиланням.

У міністерстві наголосили, що кожна скарга українців ретельно перевіряється, а у разі порушення – НСЗУ реагує відповідно.