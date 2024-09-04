Фейковые визиты в Helsi: как действовать, если обнаружили записи к врачу, но не осуществляли его

Украинцы иногда могут обнаружить в личном кабинете Helsi записи о визитах к врачу, которые на самом деле не происходили. Несоответствие может озадачить, и лучшим будет обратиться к семейному врачу за разъяснением.

В Министерстве здравоохранения объяснили, как действовать в случае выявления такого несоответствия.

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Возможный человеческий фактор

В ведомстве посоветовали прежде всего обратиться к врачу, который внес эту запись в электронную медицинскую карточку, чтобы выяснить причину.

"Это может быть ошибка, ведь человеческий фактор никто не отменял. Попросите удалить информацию о недостоверном визите", – говорится в сообщении Минздрава.

Но, если вам не удается связаться с врачом, обратитесь к руководству медицинского учреждения, где собственно был зафиксирован визит.

Заметьте! В Минздраве предупредили, что если подобные случаи происходят часто, а регулярные недостоверные визиты с одного вы замечаете в одно и то же заведение, это может свидетельствовать о злоупотреблениях.

Как действовать при обнаружении регулярных фейковых визитов

В таком случае нужно подать жалобу в НСЗУ по телефону 16-77 или по ссылке.

В министерстве отметили, что каждая жалоба украинцев тщательно проверяется, а в случае нарушения – НСЗУ реагирует соответственно.