Віце-прем'єр-міністр Узбекистану з питань аграрної та продовольчої сфер Уктам Барноєв 20 вересня помер від коронавірусної інфекції. Йому було 56 років.

Що відомо про смерть Уктама Барноєва

Місцеве видання "Газета.UZ" повідомляє, що в Барноєва діагностували коронавірус ще наприкінці липня.

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Віце-прем'єр нібито помер під час лікування в Німеччині. Політик проходив лікування в приватній клініці Akfa Medline.

Що відомо про Уктама Барноєва? Він з грудня 2016 року по лютий 2020 року був головою Бухарської області Узбекистану. З лютого обіймав посаду заступника прем'єр-міністра Узбекистану з питань розвитку аграрної та продовольчих сфер.



З липня його також призначили головою Федерації конярства та кінного спорту Узбекистану.

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