Віце-прем'єр Узбекистану Уктам Барноєв помер від коронавірусу: що відомо
Віце-прем'єр-міністр Узбекистану з питань аграрної та продовольчої сфер Уктам Барноєв 20 вересня помер від коронавірусної інфекції. Йому було 56 років.
Що відомо про смерть Уктама Барноєва
Місцеве видання "Газета.UZ" повідомляє, що в Барноєва діагностували коронавірус ще наприкінці липня.
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Віце-прем'єр нібито помер під час лікування в Німеччині. Політик проходив лікування в приватній клініці Akfa Medline.
Що відомо про Уктама Барноєва?Він з грудня 2016 року по лютий 2020 року був головою Бухарської області Узбекистану. З лютого обіймав посаду заступника прем'єр-міністра Узбекистану з питань розвитку аграрної та продовольчих сфер.
З липня його також призначили головою Федерації конярства та кінного спорту Узбекистану.
Яка ситуація з коронавірусом в Узбекистані
- В Узбекистані за час пандемії підтвердили 51 235 випадків коронавірусу. Померли від недуги 429 осіб. У країні проживають близько 33 мільйонів людей.
- Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв закликав своїх співвітчизників не ставитися легковажно до коронавірусу, а дотримуватись карантинних обмежень.
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