Чи потрібно українцям пити вітамін D взимку

Вітамін D відіграє важливу роль у підтримці здоров'я кісток, м'язів та зубів. Його виробництво відбувається у шкірі під впливом сонячного світла, і для підтримки необхідного рівня цього вітаміну досить просто регулярно проводити час на сонці або харчуватися продуктами, багатими на цей елемент.

Вітамін D є у таких продуктах, як тріска, сьомга, лосось, ставрида, тунець, яловича печінка, вершкове масло, збагачені молочні продукти та яйця. Рекомендований денну дозу вітаміну можна отримати з приблизно 100 г оселедця, 85 г лосося або 250 г тунця.

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Ознаки дефіциту вітаміну D

Однак у кількох дослідженнях наголошується, що у значної кількості людей, зокрема у літніх людей, спостерігається дефіцит вітаміну D.

Симптоми дефіциту вітаміну D:

Біль у кістках, суглобах та м'язах.

Довге загоєння незначних ран та пошкоджень шкіри.

Проблеми з волоссям та нігтями.

Підвищена втома та слабкість.

Чи потрібно українцям пити вітамін D

Здоровій людині, яка правильно харчується та регулярно перебуває на сонці, додаткове приймання вітаміну D не потрібно. Однак з середини осені до початку весни кількість сонячного світла зазвичай недостатньо, і, отже, може виникнути брак вітаміну D, тому рекомендується приймати добавки.

Деякі люди не можуть вживати продукти тваринного походження або їм важко отримати достатню кількість вітаміну D тільки з їжі – у цих випадках може статися його дефіцит. Цим людям варто розглянути приймання добавок із вітаміном D, проконсультувавшись із лікарем про необхідність постійного приймання.

Для кращого засвоєння кальцію та фосфору дітям також потрібен вітамін D – його брак може призвести до розвитку рахіту, пом'якшення та ослаблення кісток. Грудне молоко саме по собі не може забезпечити немовлят достатньою кількістю вітаміну D, тому незабаром після народження більшості малюків потрібне додаткове джерело вітаміну – навіть якщо мама приймає його щодня.

Скільки потрібно пити вітаміну D

Якщо немає можливості харчуватися тваринними продуктами, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує в залежності від віку приймати вітамін D у вигляді добавок:

Дітям до року – 8,5 до 10 мкг, або 340-400 МО на добу;

Дітям старшого року та дорослим – 10 мкг, або 400 МО на добу. Сюди входять вагітні жінки, а також люди з ризиком дефіциту вітаміну D.

Не можна перевищувати дозу 4000 МО для дорослих та 2000 МО для дітей віком до 10 років. Приймання великої кількості добавок вітаміну D призводить до накопичення кальцію в організмі, що може спричинити остеопороз та пошкодити нирки та серце. Щоб уникнути передозування вітаміну D, слід приймати не у складі полівітамінних препаратів, а окремо.

Якщо ви приймаєте вітамін D і вважаєте, що його не вистачає, зверніться до терапевта, щоб індивідуально розрахувати необхідну дозу.