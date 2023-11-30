Нужно ли украинцам пить витамин D зимой

Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, мышц и зубов. Его производство происходит в коже под воздействием солнечного света, и для поддержания необходимого уровня этого витамина достаточно просто регулярно проводить время на солнце или питаться продуктами, богатыми этим элементом.

Витамин D содержится в таких продуктах, как треска, семга, лосось, ставрида, тунец, говяжья печень, сливочное масло, обогащенные молочные продукты и яйца. Рекомендованную дневную дозу витамина можно получить из примерно 100 г сельди, 85 г лосося или 250 г тунца.

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Признаки дефицита витамина D

Однако в нескольких исследованиях отмечается, что у большого количества людей, в том числе у пожилых, наблюдается дефицит витамина D.

Симптомы дефицита витамина D:

Боль в костях, суставах и мышцах.

Длительное заживление незначительных ран и повреждений кожи.

Проблемы с волосами и ногтями.

Повышенная усталость и слабость.

Нужно ли украинцам пить витамин D

Здоровому человеку, который правильно питается и регулярно находится на солнце, дополнительный прием витамина D не требуется. Однако с середины осени до начала весны количество солнечного света обычно недостаточно, и следовательно может возникнуть нехватка витамина D, поэтому рекомендуется принимать добавки.

Некоторые люди не могут употреблять продукты животного происхождения или трудно получить достаточное количество витамина D только из пищи – в этих случаях может произойти его дефицит. Этим людям следует рассмотреть прием добавок с витамином D, проконсультировавшись с врачом о необходимости постоянного приема.

Для лучшего усвоения кальция и фосфора детям также нужен витамин D – его недостаток может привести к развитию рахита, смягчению и ослаблению костей. Грудное молоко само по себе не может обеспечить малышей достаточным количеством витамина D, поэтому вскоре после рождения большинства малышей требуется дополнительный источник витамина – даже если мама принимает его каждый день.

Сколько нужно пить витамина D

Если нет возможности питаться животными продуктами, Всемирная организация здравоохранения рекомендует в зависимости от возраста принимать витамин D в виде добавок:

Детям до года – 8,5 до 10 мкг, или 340-400 МЕ/сут;

Детям старшего года и взрослым – 10 мкг, или 400 МЕ/сут. Сюда входят беременные дамы, также люди с риском дефицита витамина D.

Нельзя превышать дозу 4000 МЕ для взрослых и 2000 МЕ для детей младше 10 лет. Прием большого количества добавок витамина D приводит к накоплению кальция в организме, что может вызвать остеопороз и повредить почки и сердце. Чтобы избежать передозировки витамина D, следует принимать не в составе поливитаминных препаратов, а отдельно.

Если вы принимаете витамин D и думаете, что его не хватает, обратитесь к терапевту, чтобы индивидуально рассчитать необходимую дозу.