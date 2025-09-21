Небезпечна бактерія у прибережних водах США: 26 випадків і п'ять смертей у Луїзіані
- У Луїзіані зафіксовано 26 випадків зараження Vibrio vulnificus, з яких п'ять закінчилися смертю.
- Інфекція може бути смертельною, особливо для осіб з ослабленим імунітетом, і передається через контакт з морською водою або сирими морепродуктами.
Департамент охорони здоров'я Луїзіани повідомив, що у штаті зареєстровано вже 26 випадків інфікування Vibrio vulnificus. Усі хворі були госпіталізовані, п'ятеро пацієнтів померли. Для порівняння, зазвичай за рік тут фіксують близько 10 випадків недуги і одну смерть.
За даними відомства, майже всі інфіковані мали відкриті рани, які контактували з морською водою, а більшість – супутні хронічні хвороби, передає 24 Канал.
Що потрібно знати про Vibrio vulnificus
За даними Cleveland Clinic, бактерія Vibrio vulnificus природно мешкає у прибережних морських і солонуватих водах, найбільш активно розмножуючись із травня по жовтень. Інфікуватися нею можна двома основними шляхами:
- Через контакт із водою – особливо якщо є відкриті рани чи порізи;
- Під час вживання сирих або недостатньо термічно оброблених морепродуктів, інфікованих цим мікроорганізмом.
Інфекція розвивається дуже швидко. Спочатку можуть виникати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, підвищення температури, а також швидке руйнування тканин (некроз) і сепсис. Саме тому цю хворобу часто називають "бактерією, що поїдає тіло".
Для здорових людей без супутніх захворювань шанси на одужання високі – за умови швидкого звернення по медичну допомогу. Однак у людей із хронічними хворобами ризик смертельного перебігу набагато більший.
За статистикою, приблизно кожен п'ятий інфікований Vibrio vulnificus помирає, а тим, хто виживає, іноді потрібна ампутація кінцівок.
Як запобігти інфікуванню?
Джерело: CDC
Не заходьте у солонувату або морську воду з відкритими ранами. Якщо це неминуче, закрийте їх водостійкими пов’язками.
Ретельно мийте рани милом і водою після контакту з морською водою чи сирими морепродуктами.
Негайно звертайтесь до лікаря, якщо після купання чи роботи з морепродуктами рана почервоніла, набрякла чи стала болючою.
Не їжте сирі чи недоварені морепродукти, особливо устриці, якщо маєте хронічні хвороби.
Завжди мийте руки після контакту з сирими молюсками чи рибою.
