21 сентября, 16:57
2

Опасная бактерия в прибрежных водах США: 26 случаев и пять смертей в Луизиане

Анастасия Лукашевская
Основные тезисы
  • В Луизиане зафиксировано 26 случаев заражения Vibrio vulnificus, из которых пять закончились смертью.
  • Инфекция может быть смертельной, особенно для лиц с ослабленным иммунитетом, и передается через контакт с морской водой или сырыми морепродуктами.

Департамент здравоохранения Луизианы сообщил, что в штате зарегистрировано уже 26 случаев инфицирования Vibrio vulnificus. Все больные были госпитализированы, пятеро пациентов умерли. Для сравнения, обычно за год здесь фиксируют около 10 случаев болезни и одну смерть.

По данным ведомства, почти все инфицированные имели открытые раны, которые контактировали с морской водой, а большинство – сопутствующие хронические болезни,передает 24 Канал.

Что нужно знать о Vibrio vulnificus

По данным Cleveland Clinic, бактерия Vibrio vulnificus естественно обитает в прибрежных морских и солоноватых водах, наиболее активно размножаясь с мая по октябрь. Инфицироваться ею можно двумя основными путями:

  • Через контакт с водой – особенно если есть открытые раны или порезы;
  • Во время употребления сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов, инфицированных этим микроорганизмом.

Инфекция развивается очень быстро. Сначала могут возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом, повышение температуры, а также быстрое разрушение тканей (некроз) и сепсис. Именно поэтому эту болезнь часто называют "бактерией, поедающей тело".

Для здоровых людей без сопутствующих заболеваний шансы на выздоровление высокие – при условии быстрого обращения за медицинской помощью. Однако у людей с хроническими болезнями риск смертельного течения гораздо больше.

По статистике, примерно каждый пятый инфицированный Vibrio vulnificus умирает, а тем, кто выживает, иногда требуется ампутация конечностей.

Как предотвратить инфицирование?

Источник: CDC

  • Не заходите в солоноватую или морскую воду с открытыми ранами. Если это неизбежно, закройте их водостойкими повязками.
  • Тщательно мойте раны мылом и водой после контакта с морской водой или сырыми морепродуктами.
  • Немедленно обращайтесь к врачу, если после купания или работы с морепродуктами рана покраснела, отекла или стала болезненной.
  • Не ешьте сырые или недоваренные морепродукты, особенно устрицы, если имеете хронические болезни.
  • Всегда мойте руки после контакта с сырыми моллюсками или рыбой.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.