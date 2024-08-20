Відбудова "Охматдиту": МОЗ затвердило раду з відновлення

Склад Ради з відновлення дитячої лікарні "Охматдит" остаточно сформували та офіційно затвердили згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України.

Рада складається з представників благодійних організацій, міжнародних технічних проєктів, дипломатичних місій та міжурядових організацій, а також включає представників громадськості, Міністерства охорони здоров'я і самого "Охматдиту".

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Склад Ради з відновлення "Охматдиту"

Рада налічує 15 членів:

Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні; Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні; Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні; Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго"; Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ"; Юлія Висоцька, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА"; Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України; Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю "Охматдит"; В’ячеслав Биков, Член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки"; Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду "Відродження"; Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України"; Тарас Лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України; Світлана Рева, віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів"; Марина Маменко, голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей".

20 серпня усі члени Ради зустрічаються, щоб обговорити план відновлення лікарні та сформулювати рекомендації для його реалізації.