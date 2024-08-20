Відбудова "Охматдиту": МОЗ затвердило раду з відновлення
20 серпня 2024, 12:45Читать новость на русском
Склад Ради з відновлення дитячої лікарні "Охматдит" остаточно сформували та офіційно затвердили згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України.
Рада складається з представників благодійних організацій, міжнародних технічних проєктів, дипломатичних місій та міжурядових організацій, а також включає представників громадськості, Міністерства охорони здоров'я і самого "Охматдиту".
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Склад Ради з відновлення "Охматдиту"
Рада налічує 15 членів:
- Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні;
- Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні;
- Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;
- Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго";
- Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
- Юлія Висоцька, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА";
- Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України;
- Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю "Охматдит";
- В’ячеслав Биков, Член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки";
- Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду "Відродження";
- Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України";
- Тарас Лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України;
- Світлана Рева, віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів";
- Марина Маменко, голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей".
20 серпня усі члени Ради зустрічаються, щоб обговорити план відновлення лікарні та сформулювати рекомендації для його реалізації.