Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил совет по восстановлению
20 августа 2024, 12:45Читати новину українською
Состав Совета по восстановлению детской больницы "Охматдет" окончательно сформировали и официально утвердили согласно приказам Министерства здравоохранения Украины.
Совет состоит из представителей благотворительных организаций, международных технических проектов, дипломатических миссий и межправительственных организаций, а также включает представителей общественности, Министерства здравоохранения и самого "Охматдета".
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Состав Совета по восстановлению "Охматдета"
Совет насчитывает 15 членов:
- Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине;
- Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине;
- Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине;
- Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго";
- Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
- Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА";
- Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины;
- Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю "Охматдет";
- Вячеслав Быков, Член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки";
- Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение";
- Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины";
- Тарас Лылык, заместитель Председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины;
- Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов";
- Марина Маменко, председатель правления ОС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".
20 августа все члены Совета встречаются, чтобы обсудить план восстановления больницы и сформулировать рекомендации для его реализации.