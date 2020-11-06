В Одеській області матір з донькою отруїлися грибами, які збирали у лісі поруч з Саврані. Після вечері з лісних грибів, обидвоє опинилися у реанімації. Дитина померла.

Спершу 9-річну дівчинку госпіталізували до обласної лікарні, але стан продовжував погіршуватись. Про це повідомляє ТСН з посиланням на пресслужбу Одеської ОДА.

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Внаслідок отруєння дитина впала у кому. Тож лікарі прийняли рішення госпіталізувати її у Київ до "Охматдиту".

На жаль, дівчинку врятувати не вдалося. Вона померла о 8:40 в день свого народження, 6 листопада.

Волонтери транспортуватимуть тіло дитини з Києва до Саврані та оплатять ритуальні послуги.

Натомість матір дитини досі перебуває у лікарні.

Отруєння грибами – симптоми: запаморочення;

нудота;

сильна спрага;

судоми;

посиніння губ, нігтів;

похолодіння рук та ніг;

галюцинації;

розлад або втрата свідомості;

порушення дихання та серцевої діяльності. Симптоми отруєння грибами можуть з’являтися у різний час (в залежності від виду грибів) – від 30 хвилин до кількох діб.

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