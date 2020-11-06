Дівчинка з Одещини померла від отруєння грибами у свій день народження
В Одеській області матір з донькою отруїлися грибами, які збирали у лісі поруч з Саврані. Після вечері з лісних грибів, обидвоє опинилися у реанімації. Дитина померла.
Спершу 9-річну дівчинку госпіталізували до обласної лікарні, але стан продовжував погіршуватись. Про це повідомляє ТСН з посиланням на пресслужбу Одеської ОДА.
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Внаслідок отруєння дитина впала у кому. Тож лікарі прийняли рішення госпіталізувати її у Київ до "Охматдиту".
На жаль, дівчинку врятувати не вдалося. Вона померла о 8:40 в день свого народження, 6 листопада.
Волонтери транспортуватимуть тіло дитини з Києва до Саврані та оплатять ритуальні послуги.
Натомість матір дитини досі перебуває у лікарні.
- запаморочення;
- нудота;
- сильна спрага;
- судоми;
- посиніння губ, нігтів;
- похолодіння рук та ніг;
- галюцинації;
- розлад або втрата свідомості;
- порушення дихання та серцевої діяльності.
Симптоми отруєння грибами можуть з’являтися у різний час (в залежності від виду грибів) – від 30 хвилин до кількох діб.
Що робити при отруєнні грибами: перша допомога
- Негайно викликайте швидку медичну допомогу за номером 103.
- До приїзду лікарів випийте кілька склянок кип'яченої води з содою.
- Намагайтеся викликати блювоту, це спростить перебіг отруєння. Якщо отруєння грибами і так провокує блювоту, то її повторно викликати не потрібно.
- Приймайте проносні препарати, аби очистити свій шлунок. Прийміть сорбент – 10 таблеток активованого вугілля, або ж будь-який його аналог.
- Важливо – не викидайте залишки грибів, адже їхній аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути.
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