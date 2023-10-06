Чи треба українцям робити четверте та п'яте щеплення проти COVID-19: відповіли у МОЗ

В Україні фіксують стрімке зростання кількості випадків захворюваності на COVID-19. Тож, питання, як захиститись від інфекції все ще актуальне. Зокрема, не зовсім зрозуміло, чи потрібно робити нове щеплення проти коронавірусної хвороби.

І так, попри те, що ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19 у світі, у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що вакцинуватись все ще важливо. Про те, кому потрібно робити більше одного бустерного щеплення, розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в етері телемарафону 5 жовтня, інформує 24 Канал.

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За його словами, загальний рекомендований курс вакцинації – це 3 щеплення, одне з яких бустерне.

Базовий курс вакцинації передбачає три щеплення. Це загально рекомендований курс вакцинації проти COVID-19 для кожної людини. Дві дози первинна вакцинація, і перший бустер, який вводять через 5 місяців після завершення базового первинного комплексу,

– сказав Ігор Кузін.

Кому потрібна 4 і 5 дози

Санлікар пояснив, що всі наступні щеплення, тобто четверті, п'яті або інші бустери, називаються сезонними бустерами. І їх треба робити лише пацієнтам з групи ризику тяжкого перебігу "ковіду": вік понад 60 років, серйозні супутні захворювання.

До групи ризику входять також люди з ослабленим імунітетом чи наявністю в анамнезі супутніх захворювань, вагітні жінки, люди віком 60+.

Водночас зараз в Україні немає щорічної вакцинації проти коронавірусу, як, наприклад, проти грипу.