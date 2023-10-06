Нужно ли украинцам делать четвертую и пятую прививку против COVID-19: ответили в Минздраве

В Украине фиксируют стремительный рост количества случаев заболеваемости COVID-19. Поэтому вопрос, как защититься от инфекции все еще актуален. В частности, не совсем понятно, нужно ли делать новую прививку против коронавирусной болезни.

И так несмотря на то, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 в мире, в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что вакцинироваться все еще важно. О том, кому нужно делать больше одной бустерной прививки, рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона 5 октября, информирует 24 Канал.

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По его словам, общий рекомендованный курс вакцинации – это 3 прививки, одна из которых бустерная.

Базовый курс вакцинации предполагает три прививки. Это общерекомендуемый курс вакцинации против COVID-19 для каждого человека. Две дозы первичная вакцинация и первый бустер, который вводят через 5 месяцев после завершения базового первичного комплекса,

– сказал Игорь Кузин.

Кому нужно 4 и 5 дозы

Санврач объяснил, что все последующие прививки, то есть четвертые, пятые или другие бустеры, называются сезонными бустерами. И их нужно делать только пациентам из группы риска тяжелого течения "ковежи": возраст более 60 лет, серьезные сопутствующие заболевания.

В группу риска входят также люди с ослабленным иммунитетом или наличием в анамнезе сопутствующих заболеваний, беременные женщины, люди в возрасте 60+.

В то же время, сейчас в Украине нет ежегодной вакцинации против коронавируса, как, например, против гриппа.