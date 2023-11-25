Лікарі та фармацевти не зможуть "співпрацювати" з виробниками ліків: уряд підтримав законопроєкт

Кабінет Міністрів України підтримав новий законопроєкт. Він заборонить лікарям та фармацевтам співпрацювати з виробниками медичних препаратів у цілях власної вигоди.

Про це йдеться у повідомлені Міністерства охорони здоров'я, передає 24 Канал. Надалі законопроєкт має розглянути Верховна Рада.

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Яка суть законопроєкту

У МОЗ зазначили, що виробники, дистриб'ютори лікарських засобів та представники фармацевтичних компаній продовжують налагоджувати зв'язки з медиками та фармацевтами для просування своєї продукції. Ця "співпраця" може підкріплюватися сувенірною та брендовою продукцією, подарунками та преміями від виробників. Власне, це надалі заборонять.

В уряді передбачили перелік чітких дій, які впливають на об'єктивність та ефективність роботи лікарів і фармацевтів для недопущення випадків призначення ліків під впливом власної вигоди. Мовиться як "про прямі, так і непрямі фінансові стимули".

Тобто надалі зазначена категорія фахівців, а також спеціалісти з реабілітації не матимуть права безпосередньо чи через інших осіб просити та одержувати винагороду (у будь-якій формі) за призначення лікарських засобів конкретного виробника. Заборона поширюватиметься на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Крім цього заборонятиметься використовувати для призначення ліків бланки фармкомпаній, які містять рекламну інформацію. Фармацевти зобов'язуватимуться надати покупцю достовірну інформацію про наявні аналоги ліків за нижчою ціною.

Даний законопроєкт розроблено на виконання Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки.

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