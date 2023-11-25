Врачи и фармацевты не смогут "сотрудничать" с производителями лекарств: правительство поддержало законопроект

Кабинет Министров Украины поддержал новый законопроект. Он запретит врачам и фармацевтам сотрудничать с производителями медицинских препаратов в целях своей выгоды.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передает 24 Канал. В дальнейшем законопроект должна рассмотреть Верховная Рада.

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Какова суть законопроекта

В Минздраве отметили, что производители, дистрибьюторы лекарственных средств и представители фармацевтических компаний продолжают налаживать связи с медиками и фармацевтами для продвижения продукции. Это сотрудничество может подкрепляться сувенирной и брендовой продукцией, подарками и премиями от производителей. Собственно, это в дальнейшем запретят.

В правительстве предусмотрели перечень четких действий, влияющих на объективность и эффективность работы врачей и фармацевтов для недопущения случаев назначения лекарства под влиянием собственной выгоды. Речь как "о прямых, так и косвенных финансовых стимулах".

То есть в дальнейшем указанная категория специалистов, а также специалисты по реабилитации не могут непосредственно или через других лиц просить и получать вознаграждение (в любой форме) за назначение лекарственных средств конкретного производителя. Запрет будет распространяться на медицинские изделия и средства реабилитации.

Кроме этого, запрещается использовать для назначения лекарств бланки фармкомпаний, содержащих рекламную информацию. Фармацевты будут обязываться предоставить покупателю достоверную информацию об имеющихся аналогах лекарства по более низкой цене.

Данный законопроект разработан во исполнение Государственной антикоррупционной программы на 2023 – 2025 годы.

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