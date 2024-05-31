Unbroken kids: у Львові запрацював реабілітаційний центр для дітей

У Львові запрацював новий дитячий реабілітаційний центр UNBROKEN KIDS. Він надаватиме медичну допомогу та реабілітацію для дітей з усієї України.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий, передає 24 Канал. За його словами, центр працюватиме на безоплатній основі для пацієнтів.

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Новий центр для реабілітації Unbroken kids

Ви вже знаєте історії Яни з Донеччини та Михайлика з Івано-Франківської області. Тепер ми маємо можливість надавати комплексну кваліфіковану медичну допомогу для всіх,

– розповів мер Львова.

В центрі проводитимуть діагностику, складні хірургічні оперативні втручання, протезування та повноцінний процес реабілітації. Мета нового центру – допомогти не тільки тим, хто страждає від результатів російської агресії, але й дітям з Львова та всієї України зі складними недугами.

В центрі є спортзал, сучасний тренажер Walkbot для відновлення ходьби навіть у пацієнтів з найскладнішими травмами, приміщення для ерготерапії та фізіотерапії, VR-технології для інтерактивних тренувань, два великі реабілітаційні зали, кабінет психолога.

Що відомо про національний реабілітаційний центр "Незламні" ("Unbroken")

Це центр реабілітації дорослих та дітей, які постраждали від нападу Росії, де вони мають доступ до всебічної кваліфікованої медичної допомоги. З моменту початку війни це місце дало шанс на одужання понад 15 тисячам поранених українців, включаючи 350 дітей.

Основні спеціалізації центру включають реконструктивну хірургію, ортопедію, виробництво та встановлення протезів. Також, тут провадять комплексну фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію, яку всі пацієнти можуть отримувати безплатно.

Національний Центр Реабілітації "Незламні" працює на базі Першого медоб'єднання Львова, яке є найбільшим медичним комплексом в Україні з двома лікарнями для дорослих та однією дитячою. Цей проєкт є ініціативою Першого медичного об'єднання Львова у співпраці з Львівською міською радою та отримує підтримку від Міністерства охорони здоров'я України.