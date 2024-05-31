Unbroken kids: во Львове заработал реабилитационный центр для детей

Во Львове заработал новый детский реабилитационный центр UNBROKEN KIDS. Он будет оказывать медицинскую помощь и реабилитацию для детей со всей Украины.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, передает 24 Канал. По его словам, центр будет работать на безвозмездной основе для пациентов.

Также на тему Во Львове родилась девочка-богатырка: вес удивил даже опытных врачей

Новый центр для реабилитации Unbroken kids

Вы уже знаете истории Яны из Донецкой области и Миши из Ивано-Франковской области. Теперь мы имеем возможность оказывать комплексную квалифицированную медицинскую помощь для всех,

– рассказал мэр Львова.

В центре будут проводить диагностику, сложные хирургические оперативные вмешательства, протезирование и полноценный процесс реабилитации. Цель нового центра – помочь не только тем, кто страдает от результатов российской агрессии, но и детям из Львова и всей Украины со сложными недугами.

В центре есть спортзал, современный тренажер Walkbot для восстановления ходьбы даже у пациентов с самыми сложными травмами, помещения для эрготерапии и физиотерапии, VR-технологии для интерактивных тренировок, два больших реабилитационных зала, кабинет психолога.

Что известно о национальном реабилитационном центре "Незламні" ("Unbroken")

Это центр реабилитации взрослых и детей, пострадавших от нападения России, где они имеют доступ к всесторонней квалифицированной медицинской помощи. С момента начала войны это место дало шанс на выздоровление более 15 тысячам раненых украинцев, включая 350 детей.

Основные специализации центра включают реконструктивную хирургию, ортопедию, производство и установку протезов. Также, здесь проводят комплексную физическую, психологическую и социальную реабилитацию, которую все пациенты могут получать бесплатно.

Национальный Центр Реабилитации "Незламні" работает на базе Первого медобъединения Львова, которое является крупнейшим медицинским комплексом в Украине с двумя больницами для взрослых и одной детской. Этот проект является инициативой Первого медицинского объединения Львова в сотрудничестве с Львовским городским советом и получает поддержку от Министерства здравоохранения Украины.