Україну накрила дводенна потужна магнітна буря

Україну накрила дводенна магнітна буря, її вплив на здоров'я та самопочуття може бути відчутний. Особливо це стосується вразливих груп населення.

SpaceWeather пише, що сонце знову випустило потужний спалах, а обурення геомагнітного поля очікують саме сьогодні, 3 серпня.

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Спалах категорії М8 супроводжувався корональним викидом маси (КВМ), що досягне Землі 3 серпня. Він може викликати магнітну бурю категорії G2, яка, своєю чергою, призведе до появи сильних полярних сяйв,

– ідеться у повідомленні.

Очікують, що магнітна буря триватиме два дні – 3 та 4 серпня і буде середньої сили – К-індекс перевищить 6.

Вплив магнітних бурь

. Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей.

Люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Аби мнімізувати вплив магнітних бурь на організм, у ці дні варто приділити увагу собі: якісно харчуватися та займатися фізичною активністю, а також більше відпочивати та висипатися. Мінімізуйте фактори стресу.