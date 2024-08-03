Украину накрыла двухдневная мощная магнитная буря

Украину накрыла двухдневная магнитная буря, ее влияние на здоровье и самочувствие может быть ощутимым. Особенно это касается уязвимых групп населения.

SpaceWeather пишет, что солнце снова выпустило мощную вспышку, а возмущения геомагнитного поля ожидают именно сегодня, 3 августа.

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Вспышка категории М8 сопровождалась корональным выбросом массы (КВМ), что достигнет Земли 3 августа. Он может вызвать магнитную бурю категории G2, которая, в свою очередь, приведет к появлению сильных полярных сияний,

– говорится в сообщении.

Ожидается, что магнитная буря продлится два дня – 3 и 4 августа и будет средней силы – К-индекс превысит 6.

Влияние магнитных бурь

. Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут вызвать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

Люди могут чувствовать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, в эти дни стоит уделить внимание себе: качественно питаться и заниматься физической активностью, а также больше отдыхать и высыпаться. Минимизируйте факторы стресса.