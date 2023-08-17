В Україні заборонили три медпрепарати через смерть пацієнтів у лікарні Дніпра
Джерело:МОЗ
В Україні заборонили реалізацію та застосування декількох партій медичних препаратів, які ймовірно спричинили тяжкі побічні реакції під час проведення операцій у міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини імені Руднєва у Дніпрі.
У МОЗ повідомили, що у лікарні Дніпра сталася надзвичайна ситуація. 11 пацієнтів, серед них — 5 дорослих та 6 дітей, отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення операцій. Через це померло двоє людей – дитина та дорослий.
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Наразі Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування декількох партій медичних препаратів, які ймовірно спричинили тяжкі побічні реакції під час проведення операцій. Мова про три найменування медпрепаратів,
– йдеться у повідомленні МОЗ.
Усім, хто реалізовує ці медичні препарати, повинні перевірити, чи є у них ці сумнівні партії.
Окрім того, МОЗ ініціювало комісію з залученням експертів, фахівців Держлікслужби, департаменту фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України, а також надало доручення Центру контролю та профілактики хвороб Дніпропетровської області для вивчення всіх фактів, які призвели до трагічної ситуації.
"Комісія представить свої висновки, після чого буде вжито відповідні заходи", – додали у МОЗ.
На час роботи комісії у лікарні не проводяться планові оперативні втручання – ведеться лише амбулаторний прийом.
Що відомо про трагічні наслідки застосування препаратів
- У лікарні матері та дитини імені Руднєва сталася надзвичайна ситуація: 11 пацієнті отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань.
- Спершу повідомлялося про смерть однієї людини – 11-річного хлопчика, але згодом стало відомо, що помер також іще один дорослий пацієнт.
- Дніпровська поліція відкрила справу за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками лікарні (частина 2 статті 140 Кримінального кодексу).