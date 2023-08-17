В Украине запретили три медпрепарата из-за смерти пациентов в больнице Днепра

В Украине запретили реализацию и применение нескольких партий медицинских препаратов, которые, вероятно, повлекли тяжелые побочные реакции во время проведения операций в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева в Днепре.

В Минздраве сообщили, что в больнице Днепра произошла чрезвычайная ситуация. 11 пациентов, среди них - 5 взрослых и 6 детей, получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, применявшиеся при проведении операций. Из-за этого умерли два человека – ребенок и взрослый.

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Сейчас Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение нескольких партий медицинских препаратов, которые, вероятно, повлекли тяжелые побочные реакции во время проведения операций. Речь о трех наименованиях медпрепаратов,

– говорится в сообщении Минздрава.

Всем, кто реализует эти медицинские препараты, должны проверить, есть ли у них эти сомнительные партии.

Кроме того, Минздрав инициировал комиссию по привлечению экспертов, специалистов Госликслужбы, департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра Минздрава Украины, а также предоставило поручение Центру контроля и профилактики болезней Днепропетровской области для изучения всех фактов, которые привели к трагической ситуации.

"Комиссия представит свои выводы, после чего будут приняты соответствующие меры", – добавили в Минздраве.

На время работы комиссии в больнице не проводятся плановые оперативные вмешательства – ведется только амбулаторный прием.

Что известно о трагических последствиях применения препаратов