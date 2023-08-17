В Украине запретили три медпрепарата из-за смерти пациентов в больнице Днепра
Источник:Минздрав
В Украине запретили реализацию и применение нескольких партий медицинских препаратов, которые, вероятно, повлекли тяжелые побочные реакции во время проведения операций в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева в Днепре.
В Минздраве сообщили, что в больнице Днепра произошла чрезвычайная ситуация. 11 пациентов, среди них - 5 взрослых и 6 детей, получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, применявшиеся при проведении операций. Из-за этого умерли два человека – ребенок и взрослый.
Смотрите также Какие операции в Украине бесплатны: объяснение НСЗУ
Сейчас Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение нескольких партий медицинских препаратов, которые, вероятно, повлекли тяжелые побочные реакции во время проведения операций. Речь о трех наименованиях медпрепаратов,
– говорится в сообщении Минздрава.
Всем, кто реализует эти медицинские препараты, должны проверить, есть ли у них эти сомнительные партии.
Кроме того, Минздрав инициировал комиссию по привлечению экспертов, специалистов Госликслужбы, департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра Минздрава Украины, а также предоставило поручение Центру контроля и профилактики болезней Днепропетровской области для изучения всех фактов, которые привели к трагической ситуации.
"Комиссия представит свои выводы, после чего будут приняты соответствующие меры", – добавили в Минздраве.
На время работы комиссии в больнице не проводятся плановые оперативные вмешательства – ведется только амбулаторный прием.
Что известно о трагических последствиях применения препаратов
- В больнице матери и ребенка имени Руднева произошла чрезвычайная ситуация: 11 пациентов получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, применявшиеся при проведении оперативных вмешательств.
- Сначала сообщалось о смерти одного человека – 11-летнего мальчика, но впоследствии стало известно, что умер еще один взрослый пациент.
- Днепровская полиция возбудила дело по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками больницы (часть 2 статьи 140 Уголовного кодекса).