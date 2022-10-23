У світі закінчується рідкий гелій: лікарі б’ють на сполох

Рідкий гелій необхідний для підтримки роботи магнітів в апаратах МРТ. Без нього лікарі можуть втратити важливий медичний інструмент.

Найлегший хімічний елемент, який надає повітряним кулям плавучість у повітрі, водночас допомагає у функціонуванні важливим апаратам медичної діагностики. МРТ не працюватиме без 2000 літрів рідкого гелію, який забезпечує магнітам достатнє робоче охолодження.

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У США заявили про дефіцит рідкого гелію

Гелій – невідновлюваний хімічний елемент, який залягає глибоко в земній корі – закінчується. Тому лікарі занепокоєні тим, як спланувати майбутню діяльність медичної діагностики при малому запасі цього газу.

Професор радіології в школі медицини Джона Хопкінса Махадеваппа Махеш наголосив, що гелій став серйозною проблемою. Постачання цього хімічного елементу нестабільні вже декілька років.

У США розраховували, що дефіцит гелію на їхньому внутрішньому ринку заповнить Росія. Нове підприємство мало забезпечити постачання з 2022 року. Однак у січні 2021-го там сталася пожежа. Хоча російська компанія могла б забезпечити необхідну кількість гелію для США, там відмовляються від цієї пропозиції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Наразі чотири з п'яти великих постачальників гелію США запровадили нормування цього елемента. Американські постачальники віддають пріоритет галузі охорони здоров'я, скорочуючи постачання гелію менш важливим клієнтам.

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Навіщо МРТ потрібен рідкий гелій

Американські клініки поки що не скасовують призначені пацієнтам МРТ і не планують вимикати апарати. Однак вартість гелію в США зростає загрозливими темпами. Експерти прогнозують, що скоріш за все через декілька років вже не будуть надувати повітряні кульки гелієм у сувенірних магазинах через його дефіцит.

Апарати МРТ є основним інструментом закладів охорони здоров'я із 1980-х років. Ці прилади забезпечують зображення, які дозволяють лікарям бачити окремі елементи органів, кісток і тканин, які часто не видно на рентгенівських знімках. МРТ допомагає лікарям діагностувати пухлини головного мозку, інсульти, травми спинного мозку, захворювання печінки та рак. На думку експертів, ці тривимірні зображення немає чим замінити.

Аби детально просканувати людське тіло в МРТ, використовуються магнітні поля та радіохвилі. Коли пацієнт лежить всередині трубчастого магнітного поля, атоми його тіла злегка резонують із сильними магнітними струмами.

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Потім імпульси радіохвиль повідомляють датчикам машини, де і які тканини розташовані, після чого апарат створює їхнє візуальне відображення. Через високу потужність ці магніти швидко нагрівалися, тому після використання їх поміщали у великі ванни з гелієм для охолодження.

Вдалої заміни гелію немає

Проблема в тому, що інший хімічний елемент не є достатньо холодним для МРТ. Лікарі запевняють, що альтернативи рідкому гелію немає. Без цього газу МРТ не зможе працювати.

GE Healthcare та Siemens розробляють МРТ, яким знадобиться менша кількість рідкого гелію. Нещодавно представили апарат, який потребує лише 0,7 літра гелію. Однак він не буде широко доступними.

Заміна 12 000 апаратів МРТ у США, кожен з яких важить понад 22 тонни – це зовсім не швидке рішення. Тим часом американські лікарні продовжують встановлювати звичайні апарати МРТ, щоб задовольнити попит на діагностичні сканування.