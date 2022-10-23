В мире заканчивается жидкий гелий: врачи бьют тревогу

Жидкий гелий необходим для поддержания работы магнитов в аппаратах МРТ. Без него врачи могут потерять важный медицинский инструмент.

Самый легкий химический элемент, который придает воздушным шарам плавучесть в воздухе, помогает в функционировании важным аппаратам медицинской диагностики. МРТ не будет работать без 2000 литров жидкого гелия, обеспечивающего магнитам достаточное рабочее охлаждение.

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В США заявили о дефиците жидкого гелия

Гелий – невосстанавливаемый химический элемент, который залегает глубоко в земной коре – заканчивается. Потому врачи обеспокоены тем, как спланировать будущую деятельность медицинской диагностики при малом запасе этого газа.

Профессор радиологии в школе медицины Джона Хопкинса Махадеваппа Махеш подчеркнул, что гелий стал серьезной проблемой. Поставки этого химического элемента нестабильны уже несколько лет.

В США рассчитывали, что дефицит гелия на их внутреннем рынке восполнит Россия. Новое предприятие должно было обеспечить поставки с 2022 года. Однако в январе 2021-го там произошел пожар. Хотя российская компания могла бы обеспечить необходимое количество гелия для США, там отказываются от этого предложения из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В настоящее время четыре из пяти крупных поставщиков гелия США ввели нормирование этого элемента. Американские поставщики отдают приоритет в области здравоохранения, сокращая поставки гелия менее важным клиентам.

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Зачем МРТ нужен жидкий гелий

Американские клиники пока не отменяют назначенные пациентам МРТ и не планируют выключать аппараты. Однако стоимость гелия в США растет угрожающими темпами. Эксперты прогнозируют, что, скорее всего, через несколько лет уже не будут надувать воздушные шарики гелием в сувенирных магазинах из-за его дефицита.

Аппараты МРТ являются основным инструментом здравоохранительных учреждений с 1980-х годов. Эти приборы обеспечивают изображения, позволяющие врачам видеть отдельные элементы органов, костей и тканей, которые часто не видны на рентгеновских снимках. МРТ помогает врачам диагностировать опухоли головного мозга, инсульты, травмы спинного мозга, заболевания печени и рак. По мнению экспертов, эти трехмерные изображения нечем заменить.

Чтобы подробно просканировать человеческое тело в МРТ, используются магнитные поля и радиоволны. Когда пациент лежит внутри трубчатого магнитного поля, атомы тела слегка резонируют с сильными магнитными токами.

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Затем импульсы радиоволн сообщают датчикам машины, где и какие ткани расположены, после чего аппарат создает их визуальное отображение. Из-за высокой мощности эти магниты быстро нагревались, поэтому после использования их помещали в большие ванны с гелием для охлаждения.

Удачной замены гелия нет

Проблема в том, что другой химический элемент является недостаточно холодным для МРТ. Врачи уверяют, что альтернативы жидкому гелию нет. Без этого газа МРТ не сможет работать.

GE Healthcare и Siemens разрабатывают МРТ, которым потребуется меньшее количество жидкого гелия. Недавно представили аппарат, требующий всего 0,7 литра гелия. Однако он не будет широко доступен.

Замена 12 000 аппаратов МРТ в США, каждый из которых весит более 22 тонн – это совсем небыстрое решение. Между тем, американские больницы продолжают устанавливать обычные аппараты МРТ, чтобы удовлетворить спрос на диагностические сканирования.