Деякі страви у закладах перевищують добову норму калорій: яка улюблена їжа заважає схудненню

Деякі страви, які ви замовляєте у закладах швидкого харчування можуть перевищувати денну норму калорій, яку рекомендують споживати дієтологи. Насправді, це може становити значні небезпеки для здоров'я людей.

Фахівці британського агентства інновацій суспільного блага Nesta вивчали харчові звички британців і дійшли досить тривожних висновків.

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Що виявили вчені

6 із 10 страв, які оцінювали вчеін, містили понад 600 калорій – саме стільки рекомендують споживати на обід та вечерю, аби не набрати зайвої ваги. А кожна третя страва містить вдвічі більше – 1200.

Дослідники такоє аналізували, які продукти харчування купували майже 6 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу з квітня по грудень 2021 року.

Виявилось, що готові страви з полиць супермаркету, як от з канапки, закуски, містять в середньому 780 калорій, що теж перевищує рекомендовані 600.

Звідки така калорійність

Ба більше, люди споживають в середньому 300 калорій на день з їжею та напоями, які беруть з собою.

"Кава та газовані безалкогольні напої складають 12% від усіх калорій, які споживають люди поза домом", – ідеться у статті.

Учені пояснили, звідки ж берутьс "зайві калорії". Річ у тім, що у закладах харчування, або супермаркетах люди обирають переважно фаст-фуд. Так, наприклад піца є одним із найбільш калорійних продуктів – у ній в середньому від 2000 до 2400 калорій.

Пачка чипсів містить понад 3000 калорій, бургер, курячі нагетси, гарнір і безалкогольний напій – 1658.