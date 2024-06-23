Некоторые блюда в заведениях превышают суточную норму калорий: какая любимая еда мешает похудению

Некоторые блюда, которые вы заказываете в заведениях быстрого питания могут превышать дневную норму калорий, которую рекомендуют потреблять диетологи. На самом деле, это может представлять значительные опасности для здоровья людей.

Специалисты британского агентства инноваций общественного блага Nesta изучали пищевые привычки британцев и пришли к довольно тревожным выводам.

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Что обнаружили ученые

6 из 10 блюд, которые оценивали ученые, содержали более 600 калорий – именно столько рекомендуют потреблять на обед и ужин, чтобы не набрать лишний вес. А каждое третье блюдо содержит вдвое больше – 1200.

Исследователи так анализировали, какие продукты питания покупали почти 6 тысяч человек из Англии, Шотландии и Уэльса с апреля по декабрь 2021 года.

Оказалось, что готовые блюда с полок супермаркета, как вот с бутерброды, закуски, содержат в среднем 780 калорий, что тоже превышает рекомендуемые 600.

Откуда такая калорийность

Более того, люди потребляют в среднем 300 калорий в день с едой и напитками, которые берут с собой.

"Кофе и газированные безалкогольные напитки составляют 12% от всех калорий, которые потребляют люди вне дома", – говорится в статье.

Ученые объяснили, откуда же берутся "лишние калории". Дело в том, что в заведениях питания, или супермаркетах люди выбирают преимущественно фаст-фуд. Так, например пицца является одним из самых калорийных продуктов – в ней в среднем от 2000 до 2400 калорий.

Пачка чипсов содержит более 3000 калорий, бургер, куриные наггетсы, гарнир и безалкогольный напиток – 1658.