Новий спалах коронавірусу в Україні: в яких областях найбільше хворих
- З початку серпня 2025 року в Україні зареєстровано 8 714 випадків COVID-19, з яких 1 342 потребували госпіталізації, що на 65% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
- Найбільша кількість випадків зафіксована в Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях; в Україні циркулюють субваріанти Омікрону "Stratus" та "Nimbus", для яких характерні специфічні симптоми.
- В Україні доступна адаптована вакцина проти варіанта Omicron, рекомендується ревакцинація кожні 6–12 місяців для людей з підвищеним ризиком тяжкого перебігу хвороби.
Як і торік, Україна входить у сезонне підвищення захворюваності на COVID-19 саме в серпні. Водночас цьогорічна хвиля суттєво слабша.
За даними МОЗ України, від початку серпня 2025 року в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 8 714 випадків COVID-19, з них 1 342 пацієнти потребували стаціонарного лікування, пише 24 Канал.
Для порівняння: за аналогічний період серпня 2024 року було зафіксовано 26 451 випадок і 3 191 госпіталізацію – на 65% більше, ніж зараз.
Де фіксують найбільше випадків коронавірусу
- Київ – 2 076 випадків.
- Київська область – 726.
- Дніпропетровська область – 1 469.
- Львівська область – 735..
Які штам циркулюють
В Україні підтверджено циркуляцію субваріантів Омікрону:
- 81 випадок субваріанта "Stratus" (XFG) у 7 областях.
- 2 випадки субваріанта "Nimbus" (NB.1.8.1) – по одному на Одещині та Вінниччині.
За повідомленнями МОЗ, "Stratus" і "Nimbus" нині належать до панівних у світі ліній Омікрону. Це природний перебіг еволюції респіраторних вірусів: як і грип, SARS-CoV-2 постійно змінюється, тож підходи до профілактики та склад вакцин коригуються щосезону.
Симптоми нових штамів
Для "Nimbus" найхарактерніший симптом – різкий біль у горлі.
Для "Stratus" – хриплість, охриплий голос.
Інші поширені прояви, спільні для обох субваріантів: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку
Що змінилось у вакцинації проти коронавірусу?
В Україні доступна специфічна вакцина, адаптована для захисту від варіанта Omicron та його субваріантів, що нині циркулюють. Щосезону щеплення рекомендують людям із підвищеним ризиком тяжкого перебігу COVID-19 – це допомагає зменшити ймовірність госпіталізації та ускладнень.
Кому і коли робити ревакцинацію
Ревакцинацію радять проводити кожні 6–12 місяців для:
- дорослих і дітей з ослабленим імунітетом або з супутніми/тяжкими хронічними захворюваннями;
- вагітних;
- людей віком 60+;
- дорослих і дітей із високим ризиком тяжкого перебігу або смерті від COVID-19;
- представників професійних груп ризику (медики, вчителі, військові тощо).
Потребу в ревакцинації та конкретні інтервали визначає лікар відповідно до чинних рекомендацій МОЗ України.
