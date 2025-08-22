Новая вспышка коронавируса в Украине: в каких областях больше всего заболевших
- С начала августа 2025 года в Украине зарегистрировано 8 714 случаев COVID-19, из которых 1 342 нуждались в госпитализации, что на 65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях; в Украине циркулируют субварианты Омикрона "Stratus" и "Nimbus", для которых характерны специфические симптомы.
- В Украине доступна адаптированная вакцина против варианта Omicron, рекомендуется ревакцинация каждые 6–12 месяцев для людей с повышенным риском тяжелого течения болезни.
Как и в прошлом году, Украина входит в сезонное повышение заболеваемости COVID-19 именно в августе. В то же время нынешняя волна существенно слабее.
По данным Минздрава Украины, с начала августа 2025 года в электронной системе здравоохранения зарегистрировано 8 714 случаев COVID-19, из них 1 342 пациента нуждались в стационарном лечении, пишет 24 Канал.
Также на тему Мир стоит на пороге новой пандемии – какой она будет: прогноз ведущего вирусолога
Для сравнения: за аналогичный период августа 2024 года было зафиксировано 26 451 случай и 3 191 госпитализацию – на 65% больше, чем сейчас.
Где фиксируют больше всего случаев коронавируса
- Киев – 2 076 случаев.
- Киевская область – 726.
- Днепропетровская область – 1 469.
- Львовская область – 735.
Какие штаммы циркулируют
В Украине подтверждена циркуляция субвариантов Омикрона:
- 81 случай субварианта "Stratus" (XFG) в 7 областях.
- 2 случая субварианта "Nimbus" (NB.1.8.1) – по одному в Одесской и Винницкой областях.
По сообщениям Минздрава, "Stratus" и "Nimbus" сейчас относятся к господствующим в мире линиям Омикрона. Это естественный ход эволюции респираторных вирусов: как и грипп, SARS-CoV-2 постоянно меняется, поэтому подходы к профилактике и состав вакцин корректируются каждый сезон.
Симптомы новых штаммов
Для "Nimbus" самый характерный симптом – резкая боль в горле.
Для "Stratus" – хриплость, охрипший голос.
Другие распространенные проявления, общие для обоих субвариантов: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса
Что изменилось в вакцинации против коронавируса?
В Украине доступна специфическая вакцина, адаптирована для защиты от варианта Omicron и его субвариантов, что сейчас циркулируют. Каждый сезон прививки рекомендуют людям с повышенным риском тяжелого течения COVID-19 – это помогает уменьшить вероятность госпитализации и осложнений.
Кому и когда делать ревакцинацию
Ревакцинацию советуют проводить каждые 6–12 месяцев для:
- взрослых и детей с ослабленным иммунитетом или с сопутствующими/тяжелыми хроническими заболеваниями;
- беременных;
- людей в возрасте 60+ лет;
- взрослых и детей с высоким риском тяжелого течения или смерти от COVID-19;
- представителей профессиональных групп риска (медики, учителя, военные и т.д.).
Потребность в ревакцинации и конкретные интервалы определяет врач в соответствии с действующими рекомендациями МОЗ Украины.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.