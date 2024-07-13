Як фізична активність допомагає побороти депресію

Вчені з Великої Британії розробили психофізіологічну теорію, яка пояснює механізми, завдяки яким регулярні фізичні вправи сприяють зниженню проявів депресивних станів. Особлива увага приділяється аеробним видам активності, таким як ходьба, біг або підйом сходами.

Аеробні тренування включають активність різних м'язових груп і залежать від кисню як основного джерела енергії. До таких видів активності відносять ходьбу, біг, танці, їзду на велосипеді, катання на роликах, ковзанах та лижах, плавання, а також танці та аквааеробіка.

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Нове дослідження впливу фізичної активності

Дослідження показали, що аеробні вправи позитивно впливають на когнітивні функції людей різного віку та особливо ефективні, якщо виконувати їх у вечірній час. Активність такого роду, як з'ясували вчені, може зменшувати симптоми депресії, хоча раніше точні механізми цього впливу були не повністю зрозумілі.

Дослідники з Університетського коледжу Лондона представили модель, що пояснює антидепресивний ефект фізичних навантажень, ґрунтуючись на даних, отриманих у ході аналізу багатьох досліджень за участю людей та тварин.

Як фізична активність лікує депресію

Згідно з запропонованою моделлю, аеробні вправи знижують рівень системного запалення, що, своєю чергою, позитивно впливає на дофамінергічну передачу в мозку. Це покращує здатність приймати рішення, пов'язані з додатком зусиль для отримання винагороди.

Раніше було встановлено, що уповільнення прийняття таких рішень може бути пов'язане з підвищеним ризиком рецидиву депресії після курсу антидепресантів. Зниження запальних процесів та посилення дофамінової передачі можуть призводити до зменшення симптомів депресії, зокрема, зниження ангедонії, втоми та суб'єктивних когнітивних порушень.

Дослідницька група передбачає, що розуміння цих механізмів допоможе покращити поточні стратегії лікування депресії та підвищити ефективність фармакологічних препаратів, призначених для пацієнтів із депресивними розладами.