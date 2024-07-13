Как физическая активность помогает побороть депрессию

Ученые из Великобритании разработали психофизиологическую теорию, которая объясняет механизмы, благодаря которым регулярные физические упражнения способствуют снижению проявлений депрессивных состояний. Особое внимание уделяется аэробным видам активности, таким как ходьба, бег или подъем по лестнице.

Аэробные тренировки включают активность различных мышечных групп и зависят от кислорода как основного источника энергии. К таким видам активности относят ходьбу, бег, танцы, езду на велосипеде, катание на роликах, коньках и лыжах, плавание, а также танцы и аквааэробика.

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Новое исследование влияния физической активности

Исследования показали, что аэробные упражнения положительно влияют на когнитивные функции людей всех возрастов и особенно эффективны, если выполнять их в вечернее время. Активность такого рода, как выяснили ученые, может уменьшать симптомы депрессии, хотя ранее точные механизмы этого влияния были не полностью понятны.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона представили модель, объясняющую антидепрессивный эффект физических нагрузок, основываясь на данных, полученных в ходе анализа многих исследований с участием людей и животных.

Как физическая активность лечит депрессию

Согласно предложенной модели, аэробные упражнения снижают уровень системного воспаления, что, в свою очередь, положительно влияет на дофаминергическую передачу в мозге. Это улучшает способность принимать решения, связанные с приложением усилий для получения вознаграждения.

Ранее было установлено, что замедление принятия таких решений может быть связано с повышенным риском рецидива депрессии после курса антидепрессантов. Снижение воспалительных процессов и усиление дофаминовой передачи могут приводить к уменьшению симптомов депрессии, в частности, снижение ангедонии, усталости и субъективных когнитивных нарушений.

Исследовательская группа предполагает, что понимание этих механизмов поможет улучшить текущие стратегии лечения депрессии и повысить эффективность фармакологических препаратов, предназначенных для пациентов с депрессивными расстройствами.