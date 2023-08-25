На Півдні Польщі спалахнула смертельна хвороба: перевіряють причетність Росії
Джерело:AP
У польському місті Жешув спалахнула смертельна "хвороба легіонерів". Загинуло уже 7 людей, заразилися понад 100.
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі шукають джерело спалаху. Зауважимо, що Жешув є ключовим транзитним вузлом для міжнародної військової підтримки України від початку війни.
Дивіться також Щеплення проти грипу: чому його потрібно робити усім
Ба більше, близько 10 000 американських військовослужбовців також дислокуються в цьому регіоні.
До спалаху "хвороби легіонерів" може бути причетна Росія
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки уже дослідили багато об'єктів в Жешуві, але в першу чергу водогін, звідки, на думку фахівців, могли потрапити бактерії.
Щоправда, розглядають і версію, що це спроба Росії посіяти "паніку" серед союзників України.
"Це фактор, який змусив нас вжити заходів, щоб виключити деякі сценарії", – зазначив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.
Водночас люди хворіють
Щонайменше у 113 мешканців Жешува виявили інфекцію. Серед них є уже перші жертви – 7 хворих померли оскільки страждали на хронічні захворювання та були старшого віку.
Місцева влада та експерти кажуть, що це незвичайна ситуація. На кризовій нараді міська влада прийняла рішення про дезінфекцію хлором і озоном понад 1000 кілометрів водогонів Жешува.
Влада попередила мешканців, що воду з крана слід відстоювати, щоб вона втратила частину хлору, а потім кип'ятити її перед вживанням. Вони запевнили, що рівень хлору, який буде використовуватися, буде безпечним для організму.
Які симптоми "хвороби легіонерів"
Симптоматика легіонельозу залежить від його форми. В цілому клініцисти виділяють такі ознаки розвитку інфекційного процесу:
- виникнення тривалої діареї;
- болі в животі;
- біль у м'язах і суглобах;
- сильні головні болі;
- пропадає апетит;
- з'являється слабкість;
- підвищується температура до 39-40 °С;
- з'являється жовтушність шкіри;
- підвищене потовиділення.
Часто під час хвороби легіонерів проявляються ознаки важкої інтоксикації.