На Юге Польши вспыхнула смертельная болезнь: проверяют причастность России
Источник:AP
В польском городе Жешув вспыхнула смертельная "болезнь легионеров". Погибли уже 7 человек, заразились более 100 человек.
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши ищут источник вспышки. Отметим, что Жешув – ключевой транзитный узел для международной военной поддержки Украины с начала войны.
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Более того, около 10 000 американских военнослужащих также дислоцируются в этом регионе.
К вспышке "болезни легионеров" может быть причастна Россия
Сотрудники Агентства внутренней безопасности уже исследовали многие объекты в Жешуве, но в первую очередь водопровод, откуда, по мнению специалистов, могли попасть бактерии.
Правда, рассматривают и версию, что это попытка России посеять "панику" среди союзников Украины.
"Это фактор, заставивший нас принять меры, чтобы исключить некоторые сценарии", – отметил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
В то же время люди болеют
По меньшей мере у 113 жителей Жешува обнаружили инфекцию. Среди них есть уже первые жертвы – 7 больных умерли, поскольку страдали хроническими заболеваниями и были старшего возраста.
Местные власти и эксперты говорят, что это необычная ситуация. На кризисном совещании городские власти приняли решение о дезинфекции хлором и озоном более 1000 километров водопроводов Жешува.
Власти предупредили жителей, что воду из крана следует отстаивать, чтобы она потеряла часть хлора, а затем кипятить ее перед употреблением. Они заверили, что уровень хлора, который будет использоваться, будет безопасен для организма.
Какие симптомы "болезни легионеров"
Симптоматика легионеллеза зависит от его формы. В целом клиницисты выделяют следующие признаки развития инфекционного процесса:
- возникновение длительной диареи;
- боли в животе;
- боли в мышцах и суставах;
- сильные головные боли;
- пропадает аппетит;
- появляется слабость;
- повышается температура до 39–40 °С;
- появляется желтушность кожи;
- повышенное потоотделение.
Часто во время болезни легионеров появляются признаки тяжелой интоксикации.