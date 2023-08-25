На Юге Польши вспыхнула смертельная болезнь: проверяют причастность России

В польском городе Жешув вспыхнула смертельная "болезнь легионеров". Погибли уже 7 человек, заразились более 100 человек.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши ищут источник вспышки. Отметим, что Жешув – ключевой транзитный узел для международной военной поддержки Украины с начала войны.

Смотрите также Прививка против гриппа: почему ее нужно делать всем

Более того, около 10 000 американских военнослужащих также дислоцируются в этом регионе.

К вспышке "болезни легионеров" может быть причастна Россия

Сотрудники Агентства внутренней безопасности уже исследовали многие объекты в Жешуве, но в первую очередь водопровод, откуда, по мнению специалистов, могли попасть бактерии.

Правда, рассматривают и версию, что это попытка России посеять "панику" среди союзников Украины.

"Это фактор, заставивший нас принять меры, чтобы исключить некоторые сценарии", – отметил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

В то же время люди болеют

По меньшей мере у 113 жителей Жешува обнаружили инфекцию. Среди них есть уже первые жертвы – 7 больных умерли, поскольку страдали хроническими заболеваниями и были старшего возраста.

Местные власти и эксперты говорят, что это необычная ситуация. На кризисном совещании городские власти приняли решение о дезинфекции хлором и озоном более 1000 километров водопроводов Жешува.

Власти предупредили жителей, что воду из крана следует отстаивать, чтобы она потеряла часть хлора, а затем кипятить ее перед употреблением. Они заверили, что уровень хлора, который будет использоваться, будет безопасен для организма.

Болезнь легионеров – что это? Это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через воду. Обычно вспышки происходят в таких местах, как гостиницы, больницы или офисы, где бактерии попадают в водопровод, в частности через системы кондиционирования или краны и душевые кабины.

Какие симптомы "болезни легионеров"

Симптоматика легионеллеза зависит от его формы. В целом клиницисты выделяют следующие признаки развития инфекционного процесса:

возникновение длительной диареи;

боли в животе;

боли в мышцах и суставах;

сильные головные боли;

пропадает аппетит;

появляется слабость;

повышается температура до 39–40 °С;

появляется желтушность кожи;

повышенное потоотделение.

Часто во время болезни легионеров появляются признаки тяжелой интоксикации.