Спалахи холери, зокрема, зафіксовано у Сімферополі, Джанкої та Феодосії.

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У Криму в Сімферополі, Джанкої та Феодосії зафіксовано спалах захворювання на холеру, яку окупаційна адміністрація намагається приховати,

– йдеться у повідомленні.

При цьому раніше у мережі повідомляли про закриття пляжів у Феодосії через прорив колектора і злиття нечистот у море, що могло призвести до спалаху хвороби.

Влада намагається приховати спалахи

Також низка ЗМІ писала, що із середини червня в Криму триває епідемія холери, яку окупаційна влада приховує.

До Росздоровнагляду надійшов колективний лист-скарга від медиків однієї з сімферопольських лікарень, які вимагають перевірити та надати документи щодо відсутності забезпечення препаратами та засобами індивідуального захисту для персоналу лікарень під час "епідемічного розповсюдження холери, починаючи з червня 2024-го по нинішній час".