Скільки пити води, щоб схуднути та уникнути каменів у нирках: результати великого дослідження

Регулярне споживання двох літрів води щодня сприяло зниженню ваги та зменшенню ризику виникнення каменів у нирках в учасників 18 клінічних досліджень.

Ці результати підтверджують переваги рекомендацій вживати не менше двох літрів води на добу, особливо враховуючи, що ця звичка не потребує додаткових витрат і має мінімальні побічні ефекти, повідомляє 24 Канал з посиланням на JAMA Network Open.

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Нове дослідження споживання води

Медичні фахівці здійснили метааналіз 18 клінічних випробувань, які проводилися в різних країнах з 1999 до 2023 року. У цих дослідженнях учасники дотримувалися рекомендацій щодо збільшення споживання води, випиваючи від 1,5 до 2 літрів щодня.

В більшості досліджень було зафіксовано хоча б один позитивний ефект від збільшення споживання води.

Переваги від збільшення пиття

Учасники, які вживали до двох літрів води на день, показали на 44 – 100% кращі результати зниження ваги в порівнянні з тими, хто не збільшив споживання води.

Крім зниження ваги, збільшене споживання води призвело до зменшення частоти рецидивів каменів у нирках в середньому на 15 випадків на 100 осіб за п’ятирічний період спостереження. Деякі дослідження також вказували на переваги для контролю рівня цукру в крові, запобігання мігреням і покращення стану пацієнтів з інфекціями сечовивідних шляхів.

Однак для підтвердження переваг збільшення споживання води та вивчення його впливу на організм людини необхідно провести додаткові дослідження, зокрема враховуючи умови, за яких людина споживає та втрачає більше води, наприклад, при діабеті.