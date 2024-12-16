Сколько пить воды, чтобы похудеть и избежать камней в почках: результаты большого исследования

Регулярное потребление двух литров воды ежедневно способствовало снижению веса и уменьшению риска возникновения камней в почках у участников 18 клинических исследований.

Эти результаты подтверждают преимущества рекомендаций употреблять не менее двух литров воды в сутки, особенно учитывая, что эта привычка не требует дополнительных затрат и имеет минимальные побочные эффекты, пишет сообщает 24 Канал со ссылкой на JAMA Network Open.

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Новое исследование потребления воды

Медицинские специалисты осуществили метаанализ 18 клинических испытаний, которые проводились в разных странах с 1999 до 2023 года. В этих исследованиях участники придерживались рекомендаций по увеличению потребления воды, выпивая от 1,5 до 2 литров ежедневно.

В большинстве исследований был зафиксирован хотя бы один положительный эффект от увеличения потребления воды.

Преимущества от увеличения питья

Участники, которые употребляли до двух литров воды в день, показали на 44 – 100% лучшие результаты снижения веса по сравнению с теми, кто не увеличил потребление воды.

Кроме снижения веса, увеличенное потребление воды привело к уменьшению частоты рецидивов камней в почках в среднем на 15 случаев на 100 человек за пятилетний период наблюдения. Некоторые исследования также указывали на преимущества для контроля уровня сахара в крови, предотвращения мигреней и улучшения состояния пациентов с инфекциями мочевыводящих путей.

Однако для подтверждения преимуществ увеличения потребления воды и изучения его влияния на организм человека необходимо провести дополнительные исследования, в частности учитывая условия, при которых человек потребляет и теряет больше воды, например, при диабете.