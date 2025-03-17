Скільки сну потрібно вам насправді: пояснення експертів

Як відомо, третину свого життя людина проводить уві сні. Однак потреба у сні є індивідуальною: комусь потрібно більше або менше стандартних 8 годин. З віком це також змінюється: немовлятам і дітям потрібно більше часу для сну, тоді як літнім людям може вистачати менше відпочинку, ніж рекомендовані 7 – 9 годин.

Оптимальна тривалість сну

За словами Моллі Атвуд, спеціаліста з поведінкової медицини сну з Університету Джонса Хопкінса, більшість людей дійсно спить від 7 до 9 годин. Однак, якщо тривалість сну скорочується до менш ніж 6 годин або перевищує 9 годин, це може підвищити ризик розвитку різних захворювань, повідомляє MedicalXpress, передає 24 Канал.

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Але важливо пам’ятати, що кожен випадок індивідуальний. Якість сну не менш важлива, ніж його тривалість.

Ви маєте прокидатися зі відчуттям бадьорості. Якщо людина спить довго, але прокидається втомленою, це свідчить про наявність проблем. Це як посмакувати вечерею у хорошому ресторані, але залишитися голодним,

– зазначає фахівець зі сну зі Стенфордського університету Рафаель Пелайо.

Потреби у сні змінюються протягом життя. Наприклад, новонародженим потрібно значно більше сну – від 14 до 17 годин на добу, оскільки їхній організм швидко розвивається. Дорослим у віці від 26 до 64 років рекомендується спати 7 – 9 годин, а молодим людям у віці від 16 до 25 років – трохи довше. Водночас літні люди часто потребують меншої кількості сну.

Фази сну та їхня роль

Під час сну наше тіло проходить цикли тривалістю приблизно 90 хвилин. У першій половині ночі домінує глибокий сон, який є важливим для відновлення організму, бо саме тоді виділяється "гормон росту". Другу половину ночі переважно займає фаза швидкого сну, що відповідає за обробку пам’яті та навчання.

Цікаво, що жінки в середньому сплять трохи довше за чоловіків. Особливо ці відмінності помітні перед початком менструального циклу. Крім того, гормональні зміни під час вагітності та менопаузи також можуть впливати на якість жіночого сну.

Ознаки поганого сну

Якщо протягом дня ви відчуваєте дратівливість або труднощі з концентрацією уваги, це може бути наслідком недосипання. Тривалий брак сну здатен спровокувати серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема депресію, серцево-судинні захворювання та навіть хворобу Альцгеймера. Якщо, попри достатню кількість годин сну, ви все одно прокидаєтеся втомленими, варто звернутися до лікаря-сомнолога.