В МОЗ прокоментували скандальний запис розмови сімейного лікаря з диспетчером "швидкої" в Києві. Мовиться про те, що медики відмовили в госпіталізації людині з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19.

За словами заступниці глави МОЗ Ірини Микичак, міністр Степанов особисто спілкувався з лікарем, який дзвонив у диспетчерську. Про це вона заявила під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Микичак наголосила, що МОЗ займається конкретно цим та подібними випадками, які трапляються в різних регіонах України.

Реакція МОЗ на інцидент

В МОЗ відтворили хронологію інциденту та встановили, що диспетчерка неправильно пояснила сімейному лікарю алгоритм госпіталізації пацієнта. На той момент 93-річний чоловік хворів уже десятий день поспіль.

Ірина Микичак наголосила, що в МОЗ проведуть додаткову роботу щодо роботи диспетчерів. Адже від їхньої роботи залежить вирішальний результат лікування пацієнта.

Вона також уточнила, що після складної розмови сімейного лікаря з диспетчеркою, бригада таки виїхала до пацієнта та оглянула його. Чоловік, за даними МОЗ, відмовився від госпіталізації.

Згодом його госпітулізували до обласної лікарні та провели ПЛР-тест на COVID-19. Тест виявився негативним. Чоловік також не мав підписаної декларації зі сімейним лікарем.

За даними заступниці глави МОЗ, в Київській області загалом доступно 825 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Станом на 3 вересня в лікарнях перебувало 225 хворих та 90 пацієнтів з підозрою. Таким чином завантаженість лікарень в Київській області становить лише 38%.

Реакція влади

Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що це питання обговорять на комітеті.

Там планують запросити актуальні дані щодо заповненості ліжок у лікарнях Києва, де приймають хворих на коронавірус. Також про цей інцидент планують розпитати в головних лікарів.

Раніше міністр охорони здоров'я Степанов запевняв, що кількість ліжок "можна розширювати скільки завгодно".

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Зверніть увагу! В оприлюдненій розмові сімейний лікар наполягав, що хворого треба госпіталізувати. Але диспетчерка у відповідь лише заявила, що місця для "людей з підозрою" в Київській області закінчилися, і що з пацієнтом робити – вона не знає. Під час розмови з'ясувалося також, що у "швидкої" немає експрес-тестів на коронавірус.

Дивіться відео з аудіозаписом скандальної розмови: