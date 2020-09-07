Скандал із відмовою госпіталізації чоловіка з підозрою на COVID-19: як відреагували в МОЗ
В МОЗ прокоментували скандальний запис розмови сімейного лікаря з диспетчером "швидкої" в Києві. Мовиться про те, що медики відмовили в госпіталізації людині з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19.
За словами заступниці глави МОЗ Ірини Микичак, міністр Степанов особисто спілкувався з лікарем, який дзвонив у диспетчерську. Про це вона заявила під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Микичак наголосила, що МОЗ займається конкретно цим та подібними випадками, які трапляються в різних регіонах України.
Реакція МОЗ на інцидент
- В МОЗ відтворили хронологію інциденту та встановили, що диспетчерка неправильно пояснила сімейному лікарю алгоритм госпіталізації пацієнта. На той момент 93-річний чоловік хворів уже десятий день поспіль.
- Ірина Микичак наголосила, що в МОЗ проведуть додаткову роботу щодо роботи диспетчерів. Адже від їхньої роботи залежить вирішальний результат лікування пацієнта.
- Вона також уточнила, що після складної розмови сімейного лікаря з диспетчеркою, бригада таки виїхала до пацієнта та оглянула його. Чоловік, за даними МОЗ, відмовився від госпіталізації.
- Згодом його госпітулізували до обласної лікарні та провели ПЛР-тест на COVID-19. Тест виявився негативним. Чоловік також не мав підписаної декларації зі сімейним лікарем.
- За даними заступниці глави МОЗ, в Київській області загалом доступно 825 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Станом на 3 вересня в лікарнях перебувало 225 хворих та 90 пацієнтів з підозрою. Таким чином завантаженість лікарень в Київській області становить лише 38%.
Реакція влади
- Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що це питання обговорять на комітеті.
- Там планують запросити актуальні дані щодо заповненості ліжок у лікарнях Києва, де приймають хворих на коронавірус. Також про цей інцидент планують розпитати в головних лікарів.
- Раніше міністр охорони здоров'я Степанов запевняв, що кількість ліжок "можна розширювати скільки завгодно".
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