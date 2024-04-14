Сіпається око: у чому причина та що робити

Посмикування або тік ока – це спазм верхньої або нижньої повіки. Тік частіше зачіпає тільки одне око і може змінюватись від ледь помітного до неприємного. Зазвичай таке посмикування нешкідливе, не впливає на зір і минає протягом короткого часу, але може тривати кілька годин, днів або довше.

Посмикування рідко може бути ознакою серйозного захворювання, але іноді пов'язане з неврологічними проблемами, які можуть викликати скорочення м'язів повік. Наприклад, блефароспазм чи геміфоціальний спазм.

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При цих станах повіки закривається сильніше на тривалі періоди часу, обмежує чи повністю блокує зір. Блефароспазм – це руховий розлад чи дистонія м'язів навколо ока. Вона починається з посиленого моргання обох очей і може прогресувати до того, що повіки закриються повністю. А геміфоціальний спазм включає посмикування м'язів однієї сторони обличчя та повіки.

Чому виникає посмикування ока

Найчастіше причиною звичайного посмикування повік може бути алкоголь, надлишок кофеїну, втома, куріння, стрес і занепокоєння, вітер, яскраве світло або забруднення повітря, деякі ліки.

Дуже рідко посмикування очей може бути ознакою захворювань головного мозку та нервової системи, шийної дистонії, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона.

Як позбутися посмикування ока

Посмикування повік зазвичай проходить саме по собі і не вимагає лікування. Але коли воно триває довго і виникає частіше, ніж зазвичай, можна зробити деякі кроки.

Відпочити чи поспати. Посмикування повік часто трапляється у людей, коли вони надмірно втомлюються.

Посмикування повік часто трапляється у людей, коли вони надмірно втомлюються. Позбутися стресу і знайти способи розслабитися. Пити менше кави, чаю та інших напоїв із кофеїном.

і знайти способи розслабитися. Пити менше кави, чаю та інших напоїв із кофеїном. Зволожувати очі. У деяких випадках подразнення або сухість очей може призвести до спазму повік.

Якщо вас турбують постійне посмикування повік і дискомфорт в очах, варто проконсультуватися з офтальмологом. Запишіться на прийом до лікаря, якщо посмикування не минає протягом двох тижнів.