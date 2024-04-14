Дергается глаз: в чем причина и что делать

Подергивание или тик глаза - это спазм верхнего или нижнего века. Тик чаще затрагивает только один глаз и может варьироваться от едва заметного до неприятного. Обычно такое подергивание безвредно, не влияет на зрение и проходит в течение короткого времени, но может длиться несколько часов, дней или дольше.

Подергивание редко может быть признаком серьезного заболевания, но иногда связано с неврологическими проблемами, которые могут вызвать сокращение мышц век. Например, блефароспазм или гемифоциальный спазм.

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При этих состояниях веки закрывается сильнее на длительные периоды времени, ограничивает или полностью блокирует зрение. Блефароспазм – это двигательное расстройство или дистония мышц вокруг глаза. Она начинается с усиленного моргания обоих глаз и может прогрессировать до того, что веки закроются полностью. А гемифоциальный спазм включает подергивание мышц одной стороны лица и век.

Почему возникает подергивание глаза

Чаще всего причиной обычного подергивания век может быть алкоголь, избыток кофеина, усталость, курение, стресс и беспокойство, ветер, яркий свет или загрязнение воздуха, некоторые лекарства.

Очень редко подергивание глаз может быть признаком заболеваний головного мозга и нервной системы, шейной дистонии, рассеянного склероза, болезни Паркинсона.

Как избавиться от подергивания глаза

Подергивание век обычно проходит само по себе и не требует лечения. Но когда оно длится долго и возникает чаще, чем обычно, можно сделать некоторые шаги.

Отдохнуть или поспать. Подергивание век часто случается у людей, когда они чрезмерно устают.

Подергивание век часто случается у людей, когда они чрезмерно устают. Избавиться от стресса и найти способы расслабиться. Пить меньше кофе, чая и других напитков с кофеином.

и найти способы расслабиться. Пить меньше кофе, чая и других напитков с кофеином. Увлажнять глаза. В некоторых случаях раздражение или сухость глаз может привести к спазму век.

Если вас беспокоят постоянное подергивание век и дискомфорт в глазах, стоит проконсультироваться с офтальмологом. Запишитесь на прием к врачу, если подергивание не проходит в течение двух недель.