Що шкідливіше: одна велика пʼянка, чи пити щодня потрохи

Багато людей люблять в пʼятницю випити зайвого з колегами або друзями. Але вчені виявили, що така поведінка небезпечніша, ніж помірне споживання алкоголю щодня.

Нове дослідження Оксфордського та Кембридзького університету показує, що рідкісні епізоди інтенсивного вживання алкоголю завдають більшої шкоди печінці, ніж щоденне помірне споживання. Такий стиль алкогольної поведінки збільшує ймовірність розвитку цирозу печінки.

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Напиватись шкідливіше, ніж пити щодня потрошки

У рамках дослідження фахівці опрацювали дані 312 599 дорослих, які регулярно вживають алкоголь, з Великобританії. Їхньою метою було вивчити вплив різних факторів, включаючи життєвий ритм та генетичні особливості.

Ті учасники, які протягом одного дня на тиждень вживали понад 12 алкогольних напоїв, були класифіковані як особи, які зловживають алкоголем. У цієї категорії учасників ймовірність розвитку захворювань печінки була втричі вищою порівняно з іншими.

Як зрозуміти, що у вас проблеми з алкоголем

Необов'язково людина, яка випиває, стане алкоголіком – вона може все життя жити зі своєю звичкою, а може за рік перейти від звички до алкоголізму.

Зазвичай виділяють три стадії алкоголізму: початкову, середню та кінцеву. Тривожним дзвіночком вважається, коли з'являються думки про алкоголь, піднесення настрою в передчутті випивки та роздратування, якщо плани змінилися. На початковій стадії визначити алкоголізм складно, бо й здорові люди протягом життя можуть регулярно випивати та хотіти цього.

Але у людини з алкоголізмом починає зникати захисна реакція: її не нудить, якщо випила багато, а наступного дня після великої пиятики немає огиди до алкоголю. Ще під час алкоголізму на першій стадії саме сп'яніння стає цінністю і єдиним станом, коли людина відчуває позитивні емоції.