Что вреднее: одна большая пьянка, или пить каждый день понемногу

Многие любят в пятницу выпить лишнего с коллегами или друзьями. Но ученые обнаружили, что такое поведение более опасно, чем умеренное потребление алкоголя каждый день.

Новое исследование Оксфордского и Кембридского университета показывает, что редкие эпизоды интенсивного употребления алкоголя наносят больший вред печени, чем ежедневное умеренное потребление. Такой стиль алкогольного поведения увеличивает вероятность развития цирроза печени.

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Напиваться вреднее, чем пить каждый день понемногу

В рамках исследования специалисты проработали данные 312 599 взрослых, регулярно употребляющих алкоголь, из Великобритании. Их целью было изучить влияние разных факторов, включая жизненный ритм и генетические особенности.

Те участники, которые в течение одного дня в неделю употребляли более 12 алкогольных напитков, были классифицированы как злоупотребляющие алкоголем лица. У этой категории участников вероятность развития заболеваний печени была в три раза выше по сравнению с другими.

Как понять, что у вас проблемы с алкоголем

Необязательно выпивающий человек станет алкоголиком – он может всю жизнь жить со своей привычкой, а может за год перейти от привычки к алкоголизму.

Обычно выделяют три стадии алкоголизма: начальную, среднюю и конечную. Тревожным звоночком считается, когда появляются мысли об алкоголе, поднятие настроения в предвкушении выпивки и раздражение, если планы изменились. На начальной стадии определить алкоголизм сложно, потому что и здоровые люди в течение жизни могут регулярно выпивать и хотеть этого.

Но у человека с алкоголизмом начинает исчезать защитная реакция: его не тошнит, если выпила много, а на следующий день после большого пьянства нет отвращения к алкоголю. Еще во время алкоголизма на первой стадии самое опьянение становится ценностью и единственным состоянием, когда человек испытывает положительные эмоции.