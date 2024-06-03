Назвали дієту, яка може продовжити життя жінок

Cередземноморська дієта у довгостроковій перспективі знижує ризик смертності від усіх причин у жінок на 23%.

Науковці упродовж 25 років спостерігали за понад 23 тисячами американок, результати дослідження опублікували в JAMA. Вони підтвердили позитивний вплив цієї дієти на обмін речовин, резистентність до інсуліну та рівень запалення в організмі.

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Деталі дослідження

Учені аналізували близько 40 біомаркетів, зокрема метаболізм, запалення, інсулінорезистентность та ожиріння. Також науковці вивчали дані з анкет учасниць, щодо їхніх прийомів їжі, зросту, ваги та артеріального тиску.

Науковці лікарні Гарвардської медичної школи Brigham and Women's Hospital виявили, що серед здорових американок віком від 25 років, менший ризик смертності мали ті, які дотримувалися середземноморської дієти.

Також суворе дотримання цього способу харчування знизило ризики смерті від раку на 17%, а від серцево-судинних захворювань – на 20%.

Що передбачає середземономорська дієта

Середземноморська дієта передбачає різноманітне харчування з акцентом на рослинну дієту, багату на зелень, горіхи, насіння, фрукти, овочі, цільні зерна та бобові.

При цьому основним джерелом жирів для цього типу харчування вважають оливкову олію. Дієта передбачає помірне споживання риби, птиці, молочних продуктів, яєць і алкоголю.

Натомість вживання м'яса, солодощів та оброблених продуктів обмежують.