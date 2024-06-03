Назвали диету, которая может продлить жизнь женщин

Средиземноморская диета в долгосрочной перспективе снижает риск смертности от всех причин у женщин на 23%.

Ученые в течение 25 лет наблюдали за более 23 тысячами американок, результаты исследования опубликовали в JAMA. Они подтвердили положительное влияние этой диеты на обмен веществ, резистентность к инсулину и уровень воспаления в организме.

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Детали исследования

Ученые анализировали около 40 биомаркетов, в частности метаболизм, воспаление, инсулинорезистентность и ожирение. Также ученые изучали данные из анкет участниц, относительно их приемов пищи, роста, веса и артериального давления.

Ученые больницы Гарвардской медицинской школы Brigham and Women's Hospital обнаружили, что среди здоровых американок в возрасте от 25 лет, меньший риск смертности имели те, которые придерживались средиземноморской диеты.

Также строгое соблюдение этого образа питания снизило риски смерти от рака на 17%, а от сердечно-сосудистых заболеваний – на 20%.

Что предусматривает средиземноморская диета

Средиземноморская диета предусматривает разнообразное питание с акцентом на растительную диету, богатую на зелень, орехи, семена, фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые.

При этом основным источником жиров для этого типа питания считают оливковое масло. Диета предусматривает умеренное потребление рыбы, птицы, молочных продуктов, яиц и алкоголя.

Зато употребление мяса, сладостей и обработанных продуктов ограничивают.